'Çıplak Bruni' işlemeli çantaya dava

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, ülkesinin denizaşırı topraklarından olan Reuinon’da, çıplak fotoğrafını, kadın çantası üzerine siyah-beyaz serigrafi olarak işleyen bir şirkete tazminat davası açtı. Bruni, 125 bin Euro’luk davayı kazanırsa, parayı bir hayır şirketine bağışlayacak.Carla Bruni’nin avukatı Thierry Herzog, ürünü imal eden "Pardon" adlı şirketin çantaya Bruni’nin çıplak fotoğrafını izinsiz işleyip ticari amaçla kullanması ve dağıtımını yapmasının, Cumhurbaşkanı eşinin imajını zedeleyici bir fiil olduğunu belirterek mahkemeye başvurduklarını açıkladı.Herzog’un Reuinon adasındaki temsilcisi İqbal Akhoum da, yaptığı açıklamada, ilgili şirketi uyardıklarını ve Bruni kabartmalı çantaların dağıtımının yasaklanmasını istediklerini söyledi.Reunion’da 10 bin adet üretilen ve 5 Euro’dan fazla alışveriş yapan müşterilere hediye olarak verilen çanta, isteyene 3 euro’ya da satılıyor. Aralık ayı başında Reunion’da piyasaya sunulan ve Fransa’da da dağıtılmaya hazırlanan çantayı üreten firmanın sahibi Peter Mertes, fotoğrafın 1993’te çekildiğini, ticari olarak birçok dergi ve gazetede yer aldığını ve bu nedenle kamuya açık hale geldiğini öne sürdü.Logosu küçük bir şeytan imgesi olan Pardon şirketi daha önce de Meryem Ana’yı "g-string" giymiş halde tişörtlerin üzerine basarak sattığı için kilise ile mahkemelik olmuştu. Pardon ayrıca 2007’de Miss France seçilen Valerie Begue’ın çıplak fotoğrafını elbiseye işlemiş ve yine davaya taraf olmuştu.