'Çıplak Barakuda' internette

Eski güzellik kraliçesi, bugünün Alaska Valisi Sarah Palin’in başkan yardımcısı adayı olarak seçildiğinin açıklanmasının ardından, 5 çocuk annesi siyasetçiye ait olduğu öne sürülen çıplak bir kadın fotoğrafı internette dolaşmaya başladı. İngiltere'de pazar günleri yayımlanan "News Of The World" gazetesine konuşan Cumhuriyetçi Parti sözcüsü ise, fotoğrafın "kesinlikle sahte" olduğunu söyledi.



Daha önce başka adayların ismi öne çıktığı için Palin'in seçimi büyük bir sürpriz olarak karşılandı. McCain ve Palin daha önce hiç bir arada görülmemişti.



Asabiliğinden ötürü lakabı 'Barakuda'



Palin, 1984 yılında Alaska güzellik yarışmasını kazanmış ve lisede basketbol takımının oyun kuruculuğunu üstlenmiş. Basketbol oynadığı günlerde kendisinin, agresif tutumu yüzünden "Sarah Barakuda" lakabıyla anılıyor. Barakuda, en saldırgan avcı balıklardan biri olarak biliniyor. (Tempo24)