'Çıplak' arama yapan polislere dava açıldı

İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadın polis, arama noktasında gördükleri Şennur P.'ye (28) hakaret ederek, yalnızca iç çamaşırları kalacak şekilde soydu. Savcı, polisler hakkında ikişer yıla kadar hapis cezası istedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen olayda, yalnızca iç çamaşırları kalacak şekilde zorla soyulan Şennur P., kadın polislerden şikayetçi oldu.

Savcı, polisler Müge Y. ile Azize Ç.'nin ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.