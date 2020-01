Cip sahipleri 'Suriye alarmı'nda, cipler nihayet arazi yüzü görebilir

Suriye’ye olası bir askeri harekât için uluslararası görüşmeler sürerken, Türkiye’de de bazı kurumlar ‘Alarm’ durumuna geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm il emniyet müdürlüklerine “4x4 arazi araç listesi ve sahiplerine ulaşılabilecek” bilgilerin toplanması talimatı gönderdi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Başbakanlık, Emniyet, AFAD ve Kızılay’ı uyararak olası bir krize göre hareket edilmesi talimatı verdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Emniyet’ten 4X4 arazi araç sahiplerinin bilgilerini aldı. Bazı arazi taşıt sahiplerine sefer görev emri çıkarıldı. Kızılay’ın üst düzeydeki bir yetkilisi, “Bize de uyarı yapıldı. Bu uyarı çerçevesinde 3 bin personelle Acil Müdahale Ekibi kurduk. Olası bir askeri müdahaleye karşı mobilize ekiplerimizi de hazır hale getirdik” dedi. Başbakanlık’ın talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü de sefer görev emri çıkartılacak araçlar için çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm il emniyet müdürlüklerine “4x4 arazi araç listesi ve sahiplerine ulaşılabilecek” bilgilerin toplanması talimatı gönderdi. 4x4 tipi arazi aracı kullanan kişiler belirlenirken, olası bir olağanüstü durumunda polis tarafından, kendilerine tebligat yapılmak üzere karakollara davet edilecek. Sefer Görev Emri yazan tebligatlar araç sahiplerine imzalatılacak.

AFAD ve Kızılay'da teyakkuz

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kızılay’a da, “Olağanüstü duruma karşı hazırlıklarınızı tekrar gözden geçirin” talimatı verildi. AFAD, sınır bölgesine kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) konusunda uzman ekipler gönderirken, 11 bölgede bulunan birliklere de olağanüstü durum karşısında hazırlıklı olunması talimatı verildi. Olası bir operasyon ve sonrasında oluşacak göç dalgası karşısında da çalışma yürüten AFAD, Viranşehir’de 20 bin kişilik mülteci kampını da hazır hale getirdi. AFAD, insan ve araç durumunu da gözden geçirerek her türlü hazırlığı tamamladı.

Acil müdahale ekibi

Kızılay’da üst düzey bir yetkili, olağanüstü bir durum için en üst seviyede önlemler aldıklarını belirterek, şunları dedi: “Sadece oluşacak yeni bir göç dalgası değil aynı zamanda bölgede oluşacak bir karışıklığa karşı da acil eylem planı yaptık. Yeni çadırkentler kurmak, insani yaşamsal maddelerin stoklanması için tüm çalışmalarımız hazır. Bölgeye her an sevk edilmek üzere acil müdahale ekipleri kurduk. Mobilize ekiplerimiz hazır bekletiliyor. Personelimiz ve gönüllülerimizden oluşan 4 bine yakın acil müdahale ekibimize ‘her an hazır olun’ talimatı verdik. Sınırın sıfır noktasına da ekipler gönderdik. Sınırın Suriye tarafına 8 noktada günlük 30 bin kişiye gıda ve ilaç ihtiyaçları karşılanıyor. Olağanüstü duruma karşı her türlü hazırlığımız tamam.”