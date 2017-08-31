Cip otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Ergün AYAZ- Faruk KIYAK / KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde bir cipin, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yöne giden Cem Üngör yönetimindeki 34 ZU 7157 plakalı cip, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Bünyamin Demirel yönetimindeki 18 DC 610 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil\'den yardım istedi. Kazada, otomobilde bulunan 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye Demirel ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların yol kenarına alınmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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