Otomotivden elektroniğe birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam eden çip darboğazının 2022’den önce bitmesi beklenmiyor. Ancak 2020’de 440 milyar dolar satış gerçekleştiren çip sektörü, darboğazdan güçlü büyümeyle çıkması beklenirken, pazar hacminin 2022'de 606 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel otomotiv sektörü başta olmak üzere elektronikten beyaz eşyaya birçok sektörde üreticilere maliyeti giderek artan çip krizinin 2022’den önce bitmesi beklenmiyor.

Covid-19'la salgınında hızlanan dijital dönüşümle birlikte paralel çipe olan talebin katlanarak artması ancak üretiminin ve yatırımlarının aynı hızda artmamasından kaynaklanan darboğaz, hem çip üreticilerine hem de krizden doğrudan etkilenen otomotivcilere göre gelecek yıl da arz-talep dengelerini bozmaya devam edecek.

Çip sektörü analistleri de başta otomotiv ve elektroniğe etki eden darboğazın şirketlerin üretimini 2023’e kadar olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

Sektör bu yıl yüzde 25 büyüyecek

Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre Asya’nın tedarik zincirinde önemli bir yer sahibi olduğu çip sektöründe 2020 yılında 440 milyar dolar satış gerçekleşti. Dünya Çip Ticareti İstatistikleri (WSTS) sektörün bu yıl ve gelecek yıl sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 büyüme ile 606 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Dünyanın en büyük hafıza çipi ve akıllı telefon üreticilerinden Samsung, eylülle biten çeyrekte çip gelirlerinden elde ettiği kârın yüzde 82 artması sayesinde 13,48 milyar dolar faaliyet karı açıkladı. Bu gelirin üçte ikisi şirketin çip üretiminden elde edildi. 10,4 milyar dolarla son 3 yılın en büyük kârını açıkladı. Ancak Güney Koreli şirket de çip krizinin gelecek yıla sarkmasını bekliyor.

Mouse ve klavye üreticisi Logitech CEO’su Bracken Darrel da lojistik ve parça sorunlarının gelecek seneye sarkacağı görüşünde ancak şirket özellikle de çip darboğazına yönelik tedarikçi anlaşmaları yaparak uzun vadede çip tedariğini garantilemeyi hedefliyor.

Kapasitelerin talebe yetişmesi 1-2 yılı bulabilir

Avusturya merkezli çip üreticisi AT&S de küresel çip darboğazının en az 12 ay daha süreceğini öngörüyor. Şirketin CEO’su Andreas Gerstenmayer dün yaptığı açıklamada durumu “çok dinamik ve volatik bir ortam” ifadeleriyle değerlendirdi ve AT&S’in öngörülerine göre “durumun stabilize olmasının ve kapasitelerin tekrar eski haline dönebilmesinin en az 12 ay daha süreceğini” belirtti.

Küresel çip montajı pazarının 10’da birinden fazlasına ev sahipliği yapan Malezya’da sektör yöneticileri Reuters haberine göre “geçmiş yıllarda basit çiplerin üretimine yeterli yatırımların yapılmaması” nedeniyle krizin en az iki yıl daha devam edebileceği görüşünde.

Öte yandan daha akıllı ve yüksek teknolojili çiplere olan talep de hızla artıyor. Fransız-İtalyan çip üreticisi STMicroelectronics de çipte mevcut kapasitelerin yüksek talebe 2022’de de yetişemeyeceğini belirtiyor.

CEO Jean-Marc Chery iPhone üreticisi Apple’dan otomotiv üreticisi Tesla’ya büyük müşterileri olan şirketin çip yatırımlarını artırma taahhütlerini vurgulayarak şu öngörüsünü paylaşıyor: “2021 yılında sınırsız bir talep görüyoruz ve bu hem kapasitelerin hem de bizim satış planlarımızın üzerinde. Gelecek yıl bir iyileşme olacak ancak üretimle talep arasındaki fark hala azımsanmayacak bir boyutta kalmaya devam edecek.”