"Çip krizi geçince, otomobil fiyatlarında kur artışı daha ciddi hissedilecek"

Ersin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin Bloomberg HT’ye çip krizinin etkisinin geçmeye başlaması durumunda kurdaki artışın araç fiyatlarına olan yansımasının daha ciddi hissedileceğini söyledi.

Ekim ayı enflasyonunda otomobil fiyatlarında çok fazla bir artışın görülmemesine ilişkin olarak Şahin “Ekimde otomobil fiyatları yükseldi ama kasım da daha da fazla yükselecek çünkü kur bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Şahin, birçok satıcının Türkiye’ye araç getirmekte zorlandığını, üreticilerin de artık pazar seçer hale geldiğini söyledi.

Şahin, “Kurun etkisinin aslında çip krizi bitip otomobiller gelmeye başladığında göreceğiz. Şu an konuştuğumuz rakamlar geçtiğimiz ayların rakamları, yeni arabalar geldiğinde yeni kur ile gümrükten çekilecek bu araçlar o zaman gerçek fiyat artışını daha ciddi bir şekilde hissedeceğiz” diye ekledi.