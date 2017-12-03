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Cip hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde cipin, önünde giden hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

03 Aralık 2017 16:43

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde cipin, önünde giden hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, İzmit- Kandıra karayolundaki Davuldere mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Selim Dede yönetimindek 41 FS 434 plakalı cip, önünde giden Erdoğan Çay yönetimindeki 34 UU 1979 plakalı hafif ticari araca çarptı. Cip çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki arsaya savruldu. Kazada, Selim Dede, Erdoğan Çay, Sadettin Filiz, Gazi Davulcu ve İsmet Günaydın yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Kocaeli Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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