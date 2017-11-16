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Cip dere yatağına uçtu; sürücü hafif yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, yaklaşık 4 metre yükseklikten içi boş olan dere yatağına uçan cipin sürücüsü 66 yaşındaki Ali Yiğit, hava yastığı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı

16 Kasım 2017 18:05

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'nde, yaklaşık 4 metre yükseklikten içi boş olan dere yatağına uçan cipin sürücüsü 66 yaşındaki Ali Yiğit, hava yastığı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Emekli öğretmen Ali Yiğit, bugün saat 13.00 sıralarında, Eskicami Mahallesi Selendi Kent Meydanı yakınlarına geldiğinde kullandığı 45 U 2000 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 4 metre yükseklikten, tel örgülerini parçaladığı Kaklık Deresi\'ne uçtu. İçinde su bulunmayan dere yatağına uçan cipin sürücüsü Ali Yiğit,  kazayı yaralı olarak atlattı. Gürültüye koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından cipten çıkartılan Yiğit, olay yerindeki müdahale ardından Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit\'nin hava yastığının açılması sayesinde kazayı hafif yaralı olarak altattığı bildirildi. Maddi hasar meydana gelen cip ise, çekici yardımı ile dere yatağından çıkartıldı.

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