-ÇİN VE RUSYA GERİLİMİ GÖRÜŞTÜ PEKİN (A.A) - 19.12.2010 - Çin ve Rusya dışişleri bakanları, bir telefon görüşmesi yaparak Kore Yarımadası'ndaki son durumu ele aldı. Çin Uluslararası Radyosunun bildirdiğine göre, Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçi'nin dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede, iki bakanın ''tarafların soğukkanlı davranarak bölgede gerginliği tırmandırmaktan kaçınması gerektiği konusunda hemfikir oldukları'' belirtildi. Yang Cieçi, Çin'in gerginliği tırmandıran ve durumu kötüleştiren eylemlere kararlılıkla karşı çıktığını, ilgili taraflardan diyalog yoluyla anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmelerini beklediğini söyledi. Yang, Çin'in Rusya'yla sıkı temas ve eşgüdüme devam ederek, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesinin barış ve istikrarını korumaya hazır olduğunu ifade etti. Lavrov'un da Kore Yarımadasındaki gelişmeleri yakından takip eden Rusya'nın, ilgili taraflardan son derece soğukkanlı davranmasını istediğini söylediği belirtildi. Lavrov, Rusya'nın Çin'le beraber Kore Yarımadasındaki gerginliğin yumuşatılması için çaba harcamaya devam edeceğini kaydetti.