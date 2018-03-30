Cinsiyet eşitliğine vurgu yapan TÜSİAD Başkanı Bilecik, TBMM'ye mi gönderme yaptı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sahnelenen ve Çanakkale Savaşı’nı konu alan oyunda kadın oyuncuların iddiaya göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla sahneye alınmaması tartışmaları sürerken; TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "cinsiyet eşitliğine saygı, siyaset dünyası için erdem" olduğunu belirterek güçlü Türkiye'nin ancak vatandaşlarının her alanda özgür ve eşit olmasıyla mümkün olacağını söyledi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bilime, sanata, özgür düşünceye ve cinsiyet eşitliğine saygı, siyaset dünyası için erdemdir. Güçlü bir Türkiye, ancak vatandaşlarının her alanda özgür ve eşit olmalarıyla mümkündür!"