T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Üniversitesi Rektöründen cinsiyet eşitliği vurgusu: Önce eğitimcilerin eğitilmesi lazım

Prof. Dr. Erkan İbiş Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi programının açılışında konuştu

27 Mart 2016 21:09

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin bazı bölümlerinde seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu ders olarak programına yansıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi programının açılışında konuşan İbiş "Önce eğitimcilerin eğitilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Sputnik'de yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi’ programının açılışında konuşan Prof. Dr. İbiş, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna üniversite olarak çok önem verdiklerini belirterek, "Sürekli bu konuyu gündemde tutmaya, farkındalık yaratmaya ve toplumda bir bilinç yükselmesi sağlamaya çaba gösteriyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Geldiğimiz bu aşama yeterli mi, elbette yetersiz. Bu farkındalığı daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu bağlamda bir hizmet içi eğitim serisi düzenleyelim ve ilk katılımcıları da üniversitemizin üst düzey yöneticileri, biz hocalar olsun istedik. Üniversitemizin bazı bölümlerinde seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği derslerini, öğrencilerimize dönük bilinç değişimi kapsamında zorunlu ders olarak programımıza yansıtmayı hedefliyoruz."

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki sıkıntıların çözümü için önce eğitimcilerin eğitilmesi gerektiğini söyleyen İbiş, “O düşünceyle eğitime kendimizden başladık. Bu konuyu sürekli gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak en büyük amacımız. Günlük hayatın içinde bir erkek, bir kız çocuğu olan bir anne bile, farkında olmadan erkek çocuğuna korumacılık yapabiliyor" diye konuştu.

ETİKETLER

cinsiyet eşitliğiankaracinsiyetçilikeğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24