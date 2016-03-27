Ankara Üniversitesi Rektöründen cinsiyet eşitliği vurgusu: Önce eğitimcilerin eğitilmesi lazım

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin bazı bölümlerinde seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin zorunlu ders olarak programına yansıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi programının açılışında konuşan İbiş "Önce eğitimcilerin eğitilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Sputnik'de yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizle Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi’ programının açılışında konuşan Prof. Dr. İbiş, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna üniversite olarak çok önem verdiklerini belirterek, "Sürekli bu konuyu gündemde tutmaya, farkındalık yaratmaya ve toplumda bir bilinç yükselmesi sağlamaya çaba gösteriyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Geldiğimiz bu aşama yeterli mi, elbette yetersiz. Bu farkındalığı daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu bağlamda bir hizmet içi eğitim serisi düzenleyelim ve ilk katılımcıları da üniversitemizin üst düzey yöneticileri, biz hocalar olsun istedik. Üniversitemizin bazı bölümlerinde seçmeli olarak verilen toplumsal cinsiyet eşitliği derslerini, öğrencilerimize dönük bilinç değişimi kapsamında zorunlu ders olarak programımıza yansıtmayı hedefliyoruz."

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki sıkıntıların çözümü için önce eğitimcilerin eğitilmesi gerektiğini söyleyen İbiş, “O düşünceyle eğitime kendimizden başladık. Bu konuyu sürekli gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak en büyük amacımız. Günlük hayatın içinde bir erkek, bir kız çocuğu olan bir anne bile, farkında olmadan erkek çocuğuna korumacılık yapabiliyor" diye konuştu.