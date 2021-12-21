"Cinsiyet eşitliği cenneti" İzlanda'da kadınlar, "kadın düşmanı adalet sistemine" karşı AİHM'e gidiyor

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Dünyada cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı ülke olarak takdir gören İzlanda’da yedi kadın, toplumsal cinsiyet temelli şiddette mağdurun haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini belirttikleri “kadın düşmanı adalet sistemi” nedeniyle hükümetlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyor.

CNN’de yer alan habere göre, Dünya Ekonomi Forumu tarafından 12 yıldır “dünyanın cinsiyet eşitliğinde birinci ülkesi” olarak nitelendirilen İzlanda’da öncü eşit maaş ve ayrılıkçılık karşıtı yasalar bulunuyor. Parlamentodaki koltukların yüzde 47’si kadınlardan oluşuyor. İzlanda şirketlerinin yönetim kurullarının de yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor.

Ancak yedi kadın, kendi yaşadıklarından da yola çıkarak adalet sisteminde kadın düşmanı unsurlar olduğunu belirtiyor. Mart ayında açılan dava, çeşitli İzlandalı sivil toplum kuruluşları tarafından yürütüldü.

Stígamót isimli kurumun sözcüsü Steinunn Guðjónsdóttir, çok sayıda kadına şiddet vakasının polis ya da savcılık tarafından ihmal edildiğini tespit ettiklerini, çoğunda mağdurun haklarının ihlal edildiğini söyledi. Guðjónsdóttir, bu örneklerde kanıtları gözardı edildiği, zaman aşımına kadar oyalanıldığı, mağdurun suçlandığı ve tamamen şeffaftan uzak davranıldığını söyledi.

Guðjónsdóttir, yasa ve uygulama arasındaki farkı şöyle anlattı: “Adalet sistemi tecavüze çok çok çok ciddi bir suç olarak bakıyor, ancak bu vakalarla yeterince ilgilenmiyor. İzlanda’da nadir görülen bir cinayet yaşandığında polis güçleri soruşturur ve bu büyük bir öncelik olur. Tecavüzde böyle olmuyor”

Açılan davayla ilgili CNN’e açıklama yapan İzlanda Adalet Bakanlığı, dava açan kadınların durumlarında hatalar yapıldığını kabul etse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemeisi’nde ihlal olabilmek için minimum ağırlık seviyesini karşılamadığını düşündüklerini aktardı.