Deniz Seki'nin kitabı davalık oldu

Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu olan trans kadın mahkum D.Ç., Deniz Seki' nin kitabında kendisinden izinsiz bilgilerine yer verdiğini ifade etti ve Seki hakkında şikayetçi oldu. Seki hakkında "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yüksel Koç'un haberine göre, ameliyatla cinsiyet değiştirdikten sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne nakledildiğini belirten D.Ç., kendi hayatı ile ilgili bir kitap çalışması da bulunduğunu belirterek, "Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde iken orada bulunan Deniz Seki'nin, bir gazetede 'Denizin Dibi' isimli kitabının reklam haberi yapılmıştı. Orada, 'Erkekken ameliyatla kadın olup buraya gelen biri var. Adam karısını öldürmüş gibi, çocuğu da varmış' bilgisi bulunuyor. Devletin kadın kimliği verdiği birine 'adam' diye ağır bir cümle kurdu" dedi.

Bu reklam haberden dolayı can güvenliğinin tehlikeye girdiğini, bu nedenle sıkıntılar yaşadığını ifade eden D.Ç., haberden bir gün sonra 15 Şubat 2016 tarihinde can güvenliği gerekçesi ile Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden şu an bulunduğu kadın cezaevine nakledildiğini belirtti.

D.Ç.'nin kendisinin anlatıldığını öne sürdüğü bölüm, Deniz Seki'nin yazdığı 'Denizin Dibi' isimli kitabın 106. sayfasındaki bir paragraftan oluşuyor. O paragraf şöyle:

"Tabi bir erkekken kadın olup buraya gelen biri var. Karısını kıskançlık yüzünden öldürmüş, çocuğunu da çocuk esirgeme kurumuna vermiş, sonra da karısına olan aşkından kadın olmuş. Hatta tipini de karısına benzetmiş! Burada pembe kimlikle hiçbir şey olmamış gibi her gün abartılı bir şekilde makyajla geziyormuş. Tüyler ürperten hikayeler."