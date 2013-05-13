Cinsiyet değiştiren kadına evlenme hakkı verildi

Hong Kong'da ameliyatla cinsiyet değiştiren kişi, Yüksek Mahkeme'de açtığı davayı kazanarak erkek arkadaşı ile evlenme hakkını elde etti.

Yüksek Mahkeme'nin beş yargıçtan oluşan heyeti, adı W. One olarak açıklanan kadının evlenmesini yasaklayan yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Başyargıç Geoffrey Ma, Hong Kong Anayasası'nda garanti altına alınan evlenme hakkının ameliyatla cinsiyet değiştirmiş kişileri de kapsaması gerektiğini belirtti. Mahkeme, hükümetin evlilikle ilgili yasaları değiştirmesi için kararın ancak 12 ay sonra uygulamaya konulacağını açıkladı.

W. One’ın avukatı Michael Vidler, müvekkilinin mahkeme kararını büyük sevinçle karşıladığını söyledi. W. birkaç yıl önce ameliyatla cinsiyetini değiştirmiş ancak doğum sertifikasına göre hala erkek göründüğü için evlenmesine izin verilmemişti.

Hong Kong yasalarına göre doğum sertifikalarında herhangi bir değişiklik yapılamıyor.

Daha önce Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu diğer bazı bölge ülkeleri, ameliyatla cinsiyet değiştiren kişilerin evlenmesine izin vermişti.