Cinsiyet dayalı ücret farkında kara tablo: Aynı işi yapan erkek 100 TL kazanırken, kadın 84 TL kazanıyor

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de aynı işi yapan kadın ve erkekler arasındaki ücret farkı yüzde 15.6 olarak belirlendi. Ücret farkı, yaş ilerledikçe ve eğitim seviyesi düştükçe daha da artıyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Türkiye istatistik Kurumu ( TÜİK) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin ocak ayında imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen cinsiyete dayalı ücret farkı araştırması sonuçları yayımlandı.

2018 yılındaki verilere göre, Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 15.6 düzeyinde oldu. Bu, aynı işi yapan erkekler 100 TL kazanırken, kadınların 84.40 TL kazandığı anlamına geliyor.

Yaş ilerledikçe fark artıyor

Çalışma yaşamının başlarında yüzde 3.8 olan ücret farkı, yaş ilerledikçe artıyor ve 40’lı yaşlarda yüzde 25.9’a kadar tırmanıyor. 40 ‘lı yaşlarda, aynı işi yapan kadınlar erkeklerden 4’te 1 oranında daha az ücret elde ediyor. İlkokul ve altı eğitimli kadın ve erkekler arasında yüzde 38.6 olan ücret farkı, yüksekokul ve üzeri eğitimlilerde yüzde 15.8’e geriliyor.

Kayıtlı çalışanlar ile kayıt dışı çalışanlar arasında da ücret farkı açısından bir kat fark olduğu dikkat çekti. Kayıtlı çalışanlar arasında yüzde 11.5 ölçülen cinsiyete dayalı ücret farkı, kayıt dışı çalışanlarda yüzde 24.2 olarak hesaplandı.

Çocuğu olan kadın daha az kazanıyor

Bir diğer araştırma da çocuğu olan ve olmayan kadınlar arasında yapıldı. Bu iki grup kadın arasında ücret farkının çocuğu olan anneler aleyhine yüzde 11 olduğu belirlendi. Anneler ve babalar arasındaki ücret farkı ise yüzde 19 olarak ölçüldü.