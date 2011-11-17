Cinsel tercih ihraç nedeni değil





T24- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), cinsel tercihi nedeniyle meslekten ihraç edilen bir hâkimin ihraç kararını kaldırdı.







Hürriyet'in haberine göre, bir hâkim hakkında adliyeye başvuran kişilere dönük farklı cinsel tercihini gösterir söz ve eylemlerde bulunduğu şikâyetleri geldi. Dönemin HSYK’sı açılan soruşturma sonrası hâkimin meslekten ihracına karar verdi.





Anayasa değişikliğinin ardından cinsel tercihi nedeniyle ihraç edilen bu hâkim de HSYK’ya hakkındaki kararın kaldırılması için başvurdu. Ancak hâkim, mesleğe dönüş isteminde bulunmadı. HSYK, cinsel tercihi meslekten ihraç gerekçesi görmedi ve ihracı kaldırdı. A





ncak hâkimin, adli fonksiyonu sırasında cinsel tercihine ilişkin mesajlar atması, bu yönde disiplin cezası verilecek bir konu olarak değerlendirildi ve disiplin cezası verildi. Mesleğe dönüş talebi olmayan hâkime, ihraç kararı kaldırıldığı için avukatlık yolu açıldı.





HSYK, farklı cinsel tercihi nedeniyle ihraç edilen hakimin soruşturma dosyasını ve hakkındaki ihraç kararlarını inceleyerek, bu kararı verdi. Eski Kurul’un ihraç kararının bir erkeğe atılan cep telefonu mesajına dayandığı ancak hâkimin bu iddiaları ve mesajı kesinlikle kabul etmediği bildirildi.

8 yıl önce de mini etek





HSYK, fazla makyaj yaptığı, mini etek giydiği, bir avukatla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce meslekten atılan Arzu Özpınar’ın ihraç kararını da kaldırmıştı. HSYK Özpınar’ın mesleğe kabulüne karar vermiş ve Manisa Alaşehir’e atanmıştı.





Anayasa değişikliğinin ardından meslekten ihraç edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Van eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya ile 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren’e dava açma girişiminde bulunan Adana eski Savcısı Sacit Kayasu’nun da bulunduğu 52 hakim savcı HSYK’ya ihraç kararların kaldırılması için başvurmuştu. HSYK, Sarıkaya’nın ihraç kararı kaldırarak mesleğe yeniden kabul etmiş ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atamıştı. Kayasu’nun ise ihraç kararı kaldırılmış ve avukatlık yapma yolu açılmıştı.