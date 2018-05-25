Cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Weinstein polise teslim oldu

Cinsel tacizle suçlanan ünlü film prodüktörü Harvey Weinstein bugün New York'ta polise teslim oldu. Daha sonra mahkemeye sevk edilen Weinstein için bir milyon dolar kefalet belirlendi.

Weinstein dışarıda olduğu sürece elektronik kelepçe takacağı belirtildi.

66 yaşındaki ünlü film yapımcısı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış isimler var.

Ünlü yapımcı, cinsel saldırı iddialarının ardından Oscar Ödül Törenleri'ni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden kovulmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Manhattan savcılığının Weinstein'a dava açacağı belirtildi. Çok sayıda kadın tarafından cinsel suistimalde bulunmakla suçlanan 66 yaşındaki yapımcı hakkında uzun süredir soruşturma yürütülmekteydi. Londra ve Los Angeles adli makamları da Harvey hakkında soruşturma başlatmıştı.

Hakkındaki soruşturma ABD geneline yayılan Weinstein'ın, taciz ettiği kadınların gözünü korkutmak için ‘stalking' (rızası olmaksızın takip etme) ile mücadele yasasını ihlal edip etmediğinin de araştırıldığı bildirildi.

Morgan Freeman da tacizle suçlandı

Hollywood'un en ünlü film prodüktörlerinden olan Weinstein hatalı davrandığını itiraf etmiş ancak kadınları sekse zorladığı iddialarını yalanlamıştı. Kurduğu prodüksiyon şirketi 2017 yılında Weinstein ile iş ilişkisine son vermiş, eşi de Weinstein'dan boşanmıştı.

Ünlü yapımcı, cinsel saldırı iddialarının ardından Oscar Ödül Törenleri'ni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden kovulmuştu.