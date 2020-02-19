Cinsel tacizle suçlanan akademisyenin öğrencileri hakkında erotik roman da yazdığı ortaya çıktı

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Cinsel tacizle suçlanan Cambridge Üniversitesi akademisyeni Dr. Peter Hutchinson'ın aynı yıl içinde öğrencileri hakkında erotik roman yazdığı ve yayınlattığı ortaya çıktı.

BBC'nin aktardığına göre Hutchinson, 2015 yılında yapılan bir üniversite içi inceleme sonrasında Cambridge'deki görevinden ayrıldı. Akademisyenin soruşturma geçirdiği yıl sırasında bir üniversitede geçen cinsel içerikli bir roman yayınladığı tespit edildi.

"First Time: Ooo-la-la!" isimli kitap ilk olarak 'Barry Able' isimli bir yazarın imzasıyla raflardaki yerini aldı. 'Barry Able'ın Hutchinson tarafından kullanılan bir mahlas olduğu ortaya çıktı. Cinsel tacizle suçlanan akademisyen, kitabı kendisinin yazdığını doğruladı.

Kitabın kapağında uzun çorap giymiş bir kadının bacaklarının fotoğrafı yer alıyor. Hutchinson, bu fotoğrafın da eski bir Cambridge öğrencisine ait olduğunu kabul etti. Görevde kalmasına izin verildikten sonra binden fazla kişinin imzaladığı bir protesto mektubu karşısında istifa eden akademisyen, "Suratın görülmediği bir fotoğraf kullanmanın sıkıntı olacağını düşünmedim" dedi.