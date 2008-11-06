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'Cinsel tacize onay' kurulu!

B.Ç. için bir günde hazırladıkları raporla Üzmez’e tahliye yolunu açan Adli Tıp Kurulu'nun iki skandal raporu daha çıktı.

06 Kasım 2008 02:00

B.Ç. için bir günde hazırladıkları raporla Hüseyin Üzmez’e tahliye yolunu açan Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu, 15 yaşındaki tecavüz mağduruna, ‘ruh sağlığı yerinde’ raporu vermiş. Ayrıca, öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen engelli B.E için de ‘12 yaşındaki kız tacizden bir şey anlamamıştır’ raporu vermiş.

Skandal 1:  Adli Tıp’ta bu kez ‘tecavüz aklama’

Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’in tahliye olmasını sağlayan raporun sahibi İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun, tecavüze uğrayan ve psiklojik tedavi gören 15 yaşındaki M.U. için de ‘ruh sağlığının bozulmadığı’ yönünde rapor verdiği ortaya çıktı. Rapor nedeniyle sanıkların cezaları yarı oranında indirildi.


Skandal 2: Adli Tıp: 12 yaşındaki kız tacizden bir şey anlamaz

Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez ve Satranç Hocası Halil Sertaç Dalkıran dosyalarındaki raporları nedeniyle Adalet Bakanlığı’nca inceleme başlatılan Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’nun, bir başka çocuk istismarı olayında yine çok tartışılacak bir rapora daha imza atmış.

Kurul bu kez, öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen B.E’nin, beden ve ruh sağlığının bozulmadığına karar verdi. Ancak Kurulun bu rapordaki gerekçesi, diğer raporlardan çok daha çarpıcıydı. B.E’nin cinsel istismar edildiği tarihte 12 yaşını bitirmediğini belirten Kurul, olayın ahlaki kötülüğünü algılayamadığı için psikolojik olarak da zarar göremeyeceğine karar verdi. Bu akıl almaz gerekçeyle verilen rapor, tutuklu yargılanan M.E’nin tahliye olmasına neden oldu.


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