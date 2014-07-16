T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cinsel tacize ömür boyu hapis

Tahrir Meydanı’ndaki gösterilerde kadınlara cinsel tacizde bulunan yedi kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

16 Temmuz 2014 20:33


Bir Mısır mahkemesi Tahrir Meydanı’nda Abdülfettah El Sisi'nin devlet başkanı seçilmesi kutlamaları sırasında da kadınlara cinsel tacizde bulunan yedi kişiye ömür boyu hapis cezası verdi.

Davalar bu yıl ve geçen yıla ait dört ayrı vakayı kapsıyordu. Şiddet dolu saldırıların video görüntülerinin yayınlanması kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı. 13 şüpheli tutuklanıp haklarında dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında, tecavüze yeltenme, adam kaçırma ve cinayete teşebbüs yer alıyor. Sanıklara en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezası verildi. Televizyonda canlı olarak yayınlanan davada yargıç yedi sanığa ömür boyu hapis cezası verirken, iki kişi de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2011 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'da cinsel taciz vakalarında büyük artış görülüyor. Özellikle Tahrir Meydanı'ndaki büyük gösterilerde kadınlar gruplar halindeki erkekler tarafından taciz ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tahrir MeydanıMısırTahrir Meydanı Abdülfettah SisiHüsnü MübarekDeutsche Welle Türkçe AFP/APBS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24