Cinsel tacize ömür boyu hapis



Bir Mısır mahkemesi Tahrir Meydanı’nda Abdülfettah El Sisi'nin devlet başkanı seçilmesi kutlamaları sırasında da kadınlara cinsel tacizde bulunan yedi kişiye ömür boyu hapis cezası verdi.

Davalar bu yıl ve geçen yıla ait dört ayrı vakayı kapsıyordu. Şiddet dolu saldırıların video görüntülerinin yayınlanması kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı. 13 şüpheli tutuklanıp haklarında dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında, tecavüze yeltenme, adam kaçırma ve cinayete teşebbüs yer alıyor. Sanıklara en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezası verildi. Televizyonda canlı olarak yayınlanan davada yargıç yedi sanığa ömür boyu hapis cezası verirken, iki kişi de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2011 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'da cinsel taciz vakalarında büyük artış görülüyor. Özellikle Tahrir Meydanı'ndaki büyük gösterilerde kadınlar gruplar halindeki erkekler tarafından taciz ediliyor.