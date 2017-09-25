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Cinsel tacizden aranan cezaevi firarisi yakalandı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde sosyal medya üzerinden kendini farklı isimlerle 'tiyatro sanatçısı' olarak tanıtıp, tanıştığı genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan cezaevi firarisi 32 yaşındaki M

25 Eylül 2017 18:21

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde sosyal medya üzerinden kendini farklı isimlerle \'tiyatro sanatçısı\' olarak tanıtıp, tanıştığı genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan cezaevi firarisi 32 yaşındaki M.K., jandarma tarafından yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden farklı isimler kullanarak kendisini \'tiyatro sanatçısı\' olarak tanıtan M.K.\'nin tanıştığı birçok genç kıza cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını ve onlardan para aldığını tesbit etti. Benzer suçtan hakkında 8 ayrı yakalama kararı bulunan M.K.\'nin Mudanya\'da olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, şüpheliyi otomobilinde yakaladı. Yapılan sorgulamasında cezaevinden firar ettiği de öğrenilen M.K., ifadesi alındıktan sonra, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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