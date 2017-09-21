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"Cinsel tacizde bulunmak istedim; 'Seni babama söyleyeceğim' deyince boğarak öldürdüm"

8 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedi çöpten çıkarıldı

21 Eylül 2017 15:49

Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine atan Afganistan uyruklu Asad Khan, adliyeye sevk edildi. Zanlının polise verdiği ifadede, cinsel istismarda bulunmak istediğini ve çocuğun "Babama söyleyeceğim" demesi üzerine çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan uyruklu Asad Khan kaçırmış ve boğarak cesedini çöp konteynerine atmıştı. Cani Khan, 12 gün süren gözaltının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü.

Öte yandan zanlının polise verdiği ifadede, çocuğu daha önceden tanıdığını söyleyerek, "Cinsel istismarda bulunmak için zorladım. 'Babama söyleyeceğim. Seni öldürecek' dedi. Bunun üzerine boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

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