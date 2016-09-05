Cinsel taciz yorumu heykeli değiştirtti

Mısırlı bir heykeltraş ülkesi için toprağa düşmüş askerlerin anısına yaptığı heykeli, cinsel taciz görüntüsü verdiği eleştirileri üzerine değiştirmek zorunda kaldı.

Şehit Annesi adını taşıyan heykelde, önde Mısır'ın geleneksel sembolü olan, kollarını yana açmış zarif kadın, ve arkasında onun belini sarmalamış miğferli bir asker figürü var.

Fakat heykelin dikildiği Sohag kenti halkı heykeli 'uygunsuz' buldu.

Askerin, kadının belini bu şekilde kavramasının taciz olduğunu söyleyenlerin yanısıra, kadının Mısır'ı temsil etmesi nedeniyle 8,5 metrelik heykelin "Mısır ordusu ülkeye tecavüz ediyor" anlamına gelebileceğini savunanlar da oldu.

Sohag valisi Eymen Abdül Monaim heykelin nasıl ısmarlandığı konusunda soruşturma açılmasını emretti.

Ulusal medyada manşetlere çıkan tartışmanın sosyal medyada da hararetli yorumlara konu olması, bir çok yorumcuya göre, Mısır'da sanatçıların kendilerini ifade etmesinin güçlüklerine de işaret ediyordu.

60 yaşındaki heykeltraş Wacih Yani şimdi, askeri kaldırıp yerine kadının ellerine bir zeytin dalı yerleştirmek suretiyle eserini değiştiriyor.

Ayrıca barışı simgeleyen güvercinlerin de kadının başının üzerinde bir ay oluşturacağını söylüyor.

Buna karşılık sanatçı, eserinin 'uygunsuz' olduğu eleştirilerini reddediyor ve orijinal eserdeki askerin 'şehitlerin ruhunu yansıttığını' düşünüyor:

"Heykelin orijinal fikri doğruydu. Yaptığım değişiklikler de bu doğrultuda olacak. Fakat herkesin heykelden memnun olmasını da önemsiyorum şahsen."