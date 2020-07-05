Cinsel taciz suçlusu Epstein'le ortaklık yaptığı için tutuklanmıştı: Ghislaine Maxwell, Prens Andrew hakkında hiçbir şey söylemeyecek

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Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in bir yakını, tutuklanan Maxwell'in kendisi de çocuk istismarı ve taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan Prens Andrew hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Maxwell, perşembe günü ABD'de Jeffrey Epstein'e bazıları14 yaşında olan kız çocuklarını tespit etmek, tanıştırmak ve ilişki kurmalarına yardım etmek suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

ABD yargısı Epstein skandalının ortaya çıkmasından bu yanan Epstein ve Maxwell ikilisiyle yakınlığı bilinen ve kendisi de Virginia Giuffre diye bir kadın tarafından 18 yaşının altındayken cinsel ilişkiye zorlamadığı için suçlanan Prens Andrew'un ifade vermesini bekliyor.

Maxwell'in arkadaşı olan Laura Goldman isimli bir yatırımcı, "Maxwell bana her zaman Prens Andrew hakkında konuşmayacağını söyledi. Onu arkadaşı olarak görüyordu, onun hakkında ifade vermez." dedi.