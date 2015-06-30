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Dünya

Cinsel taciz davasında rekor tazminat!

Kendisini taciz eden eski patronuna dava açan 25 yaşındaki kadın, 18 milyon dolar tazminat kazandı

30 Haziran 2015 23:14

New York'ta çalıştığı şirketin CEO’su tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek açtığı davada haklı bulunan İsveçli Hanna Bouveng, 18 milyon dolarlık rekor tazminat kazandı.

"New York Global Group" adlı şirketin CEO’su Benjamin Wey'in  sahip olduğu statüsünü kullanarak kendisini dört kez cinsel ilişkiye zorladığını söyleyen Bouven, 850 milyon dolar tazminat talebiyle dava açmıştı. Dava sonunda genç kadını haklı bulan mahkeme, şirket sahibinin 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Erkek arkadaşı olduğunu öğrenen Wey’in kendisini işten kovduğunu söyleyen Bouveng, kovulduktan sonra da taciz mesajları aldığını belirtti. Yaşadıklarından utandığı için tacize uğradığını kimseye söyleyemeyen Bouveng, Wey’in vizesini iptal etmesinden de korktuğunu söyledi.

 

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