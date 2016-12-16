Cinsel suçtan hapis yatanları yüzde 34'ü ilkokul mezunu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2015' araştırmasına göre, cinsel suçtan hapis yatanların yüzde 34'ünün ilkokul mezunu oldukları bildirildi.

TÜİK verilerinde, Ceza infaz kurumuna 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu itibarıyla değerlendirildi.

Okur-yazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 35.7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 29.4, ilköğretim mezunlarında yüzde 23.1, ilkokul mezunlarında yüzde 15.5 ile hırsızlık suçu; ortaokul ve dengi meslek okulu yüzde 16, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13.7 ile yaralama suçu ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 17.4 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu ilk sıralarda yer aldı.

TÜİK tarafından, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veri tabanından manyetik ortamda derlenen bilgiler sonucu oluşturulan “Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2015” araştırmasına göre, ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2015 tarihindeki nüfusunun yüzde 85.4’ünü hükümlüler, yüzde 14.6’sını tutuklular oluşturdu.

Bu sayının yüzde 96.3’ü erkekler, yüzde 3.7’sini ise kadınlardan oluştu.