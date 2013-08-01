'Cinsel suçlara terör tarifesi uygulanacak'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, demokratikleşme paketinde cinsel suçlara verilecek cezaların artırılmasının yanı sıra, infazın da 3'te 2 değil, terör suçlarındaki gibi 4'te 3 oranında uygulanabileceğini söyledi.

Bakan Sadullah Ergin, cinsel suçlara verilecek cezaların artırılacağını, bu suçlardan verilen cezalarının terör suçlarında olduğu gibi 4'te 3'ünün infaz edileceğini ve Adli Tıp'tan ruh sağlığı raporu alınması zorunluluğunu kaldıran paketin tamamlandığını açıkladı.

Sabah.com.tr’de yer alan habere göre Ergin, Bakanlar Kurulu'na sunulmaya hazır hale gelen "Cinsel Suçlar Paketi"nin içeriğine ilişkin bilgiler verdi, çalışmaları devam eden "Demokratikleşme Paketi"nde yer alabilecek konulara ilişkin de soruları yanıtladı. Bakan Ergin'in verdiği bilgiye göre, cinsel tacize yönelik hazırlanan taslağın getirdiği yenilikler şöyle:

Ceza 4’te 3 oranında infaz edilecek

Cinsel suçlarla ilgili cezalara önemli oranda artış getiren düzenlemede;

- Basit taciz suçuna verilen 3 aydan 2 yıla kadar olan ceza 4.5 aydan 3 yıla kadar artırılıyor. Yani ceza miktarı yüzde elli artmış oluyor.

-Cinsel saldırı suçu 2 ila 7 yıl aralığındaydı. Bu ceza 4 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Burada alt sınırda yüzde yüze varan bir artış var.

-Nitelikli cinsel saldırı suçlarında 7 ile 12 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılıyordu, bu oran 10 ile 20 yıl aralığına çekildi.

-Çocuk cinsel saldırı suçu 3-8 yıl aralığından 6 ile 10 yıla çekildi ki burada alt sınırda yüzde yüzlük bir artış sağlandı.

-Nitelikli cinsel saldırı fiillerinde 8 ila 15 yıl arasında olan hapis cezası 12 ila 20 yıl arasına çekildi.

-TCK’ya ilk kez ensest tanımı giriyor. Bu konuda verilen cezalar iki kat artırılıyor.

-"Ruh sağlığı bozuldu mu" raporu sona eriyor. Mağdurun her seferinde olayı anlatmasından kaynaklanan travması böylece sona erecek.

-Anne babalar açısından da önemli bir düzenleme geliyor. Çocuklarını zorla evlendiren anne ve babaya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek.

- Cezaların infaz oranlarında da değişiklik yapılıyor. Mevcut düzenlemede failler cezanın 3’te 2’sini yatıyordu. Bir tek terör suçluları 4’te 3’ünü yatmak zorundaydı. Yapılan düzenlemeyle cinsel suç işleyenler de tıpkı terör suçluları gibi aldıkları cezanın 4’te 3’nü yatacaklar. Kanununun 102. Maddesine eklenen bu düzenlemeye göre verilen cezalar yarı oranında artırılacak.

-Cinsel tacizin posta, elektronik posta, internet ortamlarında teşhir suretiyle veya cep telefonu mesajları yoluyla işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Burada TCK’nın 105’nci maddesinde değişikliğe gidilerek bu hüküm ekleniyor.

Hadım uygulaması sinyali

Ergin, cinsel suçları işleyenlere “hadım” uygulamasına iliştin soruya şu yanıtı verdi: "Burada önemli olan bu tür saldırıların yaşanmaması. Saldırı ve taciz fiillerinin en aza indirilmesi, mümkünse ortadan kaldırılması. Bu amaçla yine infaz yasamızda tıbbi tedaviye müracaat edilebileceği, çok amaçlı tedavi programlarına zorlanabileceği, suçun mağdurunun oturduğu yere yaklaşmama cezası verilebileceği, çocuklarla bir arada olması gereken mesleklerde çalışmama cezası verileceği gibi ilave tedbirler getirildi.”