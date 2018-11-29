Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 'Destek Sistemi Nerede?' paneli düzenleyecek

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, (CŞMD) “Destek Sistemi Nerede?” paneli düzenleyecek. Panel, 1 Aralık’ta Taksim Hill Otel’de gerçekleşecek.

Cinsel şiddet ve cinsel istismarın meşruiyetinin ve yarattığı hasarların azaltılması amacıyla faaliyetler yürüten CŞMD, İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul desteğiyle yürüttüğü ‘Destek Sistemi Nerede?’ Projesi kapsamında, ‘Destek Sistemi Nerede?’ paneli düzenliyor. Panelin yanısıra açık mikrofon ve forum formatlarının da yer alacağı etkinlik, cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin “Cinsel şiddete maruz kaldım, ne yapmalıyım?, Nerelere, nasıl başvurabilirim? Kimlerden, hangi kurumlardan destek veya hizmet alabilirim?” gibi sorularına cevap vermeyi amaçlıyor.

“Mevcut sistem kişilerin başvuru yapmasını engelliyor”

Dernek; mevcut sistemde Tecavüz Kriz Merkezi, Cinsel Şiddet Danışma Merkezi, Cinsel Şiddet Acil Başvuru Hattı gibi, cinsel şiddete maruz bırakılanlara özel hizmet veren kurumların olmamasının, cinsel şiddet sonrası destek arayışında farklı kaynaklardan farklı ya da yetersiz bilgiler elde edinilmesine, elde edilen bilgilerle pratikte karşılaşılan uygulamaların örtüşmemesine neden olduğunu ve kişilerin başvuru yapmalarını engelleyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıktığını belirtiyor. Ayrıca, şiddete maruz bırakılan kişilerin desteklenerek şiddeti suçlanmadan ve utandırılmadan beyan edebilmeleri, mevcut mekanizmalara başvurabilmeleri, hakları olan hizmet ve desteğe erişmeleri ve bu şekilde ihtiyaçları hak temelli bir odakta karşılayabilen sistem oluşması ile cinsel şiddetle mücadelenin ilk basamaklarından birinin oluşabileceğinin altını çiziyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, “Gelin, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak cinsel şiddet destek sistemini konuşalım, nereden hizmet nereden destek alabileceğimizi, sürecin nasıl işlediğini, haklarımızı öğrenelim, mağdurları sessizleştiren algıyı kırmak için harekete geçelim, cinsel şiddet sustukça artıyor, hadi konuşul(a)mayanı konuşalım!” diyerek; şiddetten rahatsız olan herkesi panele davet ediyor.

Etkinlik programının detaylı bilgisi şöyle:

Tarih: 1 Aralık Cumartesi, 10:00-17:00

Yer: Taksim Hill Otel

PROGRAM:

10.00 – 10.30 Kayıt

10.30 – 10.45 Açılış Konuşması

10.45 - 13.00 Panel: Nereye Gidebilirim? Haklar ve Hizmetler



- Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: İ. Ü. Adli Tıp A.B.D. - Cinsel Saldırı Sonrası Sağlık Hizmetleri

- Avukat Habibe Yılmaz Kayar: Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) - Adli Hizmetler

- İstanbul ŞÖNİM - Cinsel Şiddet Sonrası Sosyal Hizmetler



14.00 – 15.30 Forum: Kimlerle Dayanışabilirim? Destek ve Dayanışma

KADAV – Mülteciler için Danışma ve Destek Hattı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı – Kadınlar için Danışma Merkezi ve Sığınak

SPOD – LGBTİ+ Danışma Hattı

Sen de Anlat Dayanışma Platformu – Sen de Anlat HarrasMap Haritası

Boğaziçi Ü. CİTÖK – Cinsel Tacizi Önleme Kurulu

TOHAD - Engellilere yönelik Fiziksel-Cinsel Taciz ve Kötü Muamele İzleme Raporu

Bilgi Üniversitesi CTSOB - Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Birimi



15.30 - 17.00 Açık Mikrofon ve değerlendirme



*Etkinlik ücretsiz, kayıt gerekmiyor.

Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/331311494086995/