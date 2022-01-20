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Dünya

Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew'un Twitter hesabı kapandı

Prens, geçen haftalarda Instagram hesabını da özel profile çevirmişti

20 Ocak 2022 16:17

Kraliçe Elizabeth’in hakkında cinsel saldırı suçlaması olan oğlu York Dükü Prens Andrew’dan yetkilerini ve ünvanlarını almasının ardından Prens’in Twitter hesabı da silindi.

CNN’de yer alan habere göre, Prens Andrew’un resmi Twitter hesabı “TheDukeofYork”a girmek isteyenler şimdi boş bir sayfayla karşılaşıyor. Prens’in YouTube’daki hesabına da erişilemediği belirtildi.

Prens Andrew’un Instagram hesabı hâlâ aktif olsa da yakın geçmişte özel hesaba çevrilmişti.

Buckingham Sarayı’da hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan York Dükü’yle arasına mesafe koyabilmek için internet sitesinde değişikliğe gitmişti.

Hapishanede yaşamına son veren cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı olduğu bilinen Prens Andrew, Epstein vasıtasıyla o dönem 17 yaşında olan bir kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Prens’in avukatlarının ABD’de görülecek davayı engelleme çalışmaları sonuçsuz kaldı.

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