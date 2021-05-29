Cinsel saldırıyla suçlanan Neymar'ın Nike'la olan sözleşmesi feshedildi!

Dünyaca ünlü giyim firması Nike, cinsel saldırı iddiası ile suçlanan Paris Saint Germain'li yıldız futbolcu Neymar'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü ABD'li spor giyim firması Nike, Brezilyalı yıldız futbolcuyla olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili iddia edilen soruşturma 5 yıl önce 2016 yılında açılmıştı.

"İyi bir iş birliği yapmadı"

Nike'dan yapılan açıklamada, "En başından beri, çalışanın iddialarına ve deneyimine büyük ciddiyetle yaklaştık. Dava sonuçlanmadan kimse suçlu kabul edilemez. Neymar, Nike ile iyi bir iş birliği yapmadığı için sözleşmeyi feshediyoruz" ifadelerini kullandı.