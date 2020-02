Cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey mahkemeye çıkmak istemedi

Genç bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla pazartesi günü hâkim karşısına çıkacak olan Oscarlı oyuncu Kevin Spacey, duruşmanın şöhretini kötü etkileyeceği gerekçesiyle mahkemeye gitmeme talebinde bulundu. Oyuncunun bu talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Son olarak House of Cards dizisinde rol alan ünlü aktör Kevin Spacey, 2016 yılında genç bir erkeğe cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla 7 Ocak Pazartesi günü Massachusetts mahkemesinde yargılanacak. 59 yaşındaki Oscarlı oyuncu, “bu dava ile bağlantılı olarak yaratılan olumsuz reklamı güçlendireceği” gerekçesiyle mahkemede bulunmamayı istedi. Mahkeme başkanı Thomas Barrett ise talebi reddetti.

Beş yıl hapis cezası alabilir

Ünlü aktör, Temmuz 2016’da Boston TV sunucusunun oğluna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. 7 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak olan Spacey, suçlu bulunması halinde beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Hakkındaki iddialar nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Spacey’nin Netflix’te yayınlanan House of Cards dizisindeki karakterine son verilmişti. Ünlü aktör, son olarak sosyal medya hesabından, House of Cards dizisinde canlandırdığı Frank Underwood karakterine bürünerek iddiaları yalanladığı bir video yayınlamasıyla gündeme gelmişti.

Video ile reddetmişti

Spacey videoda, “Yapmadığımı bilmene rağmen bana güveniyordun. Yani bitirmedik, başkalarının ne dediği önemli değil. Ve ayrıca, ne istediğini biliyorum. Beni geri istiyorsun. Tabii ki, bazıları her şeye inanıyor ve her şeyi itiraf etmemi duymak için büyük bir beklentiye girdiler. Sadece her şeyin doğru olduğunu söylediğimi duymak için ölüyorlar. Hak ettiğimi almamı istiyor. Bu kolay olmaz mıydı? Her şey bu kadar basit olsaydı… Ama hem sen hem de ben o kadar basit olmadığını biliyoruz. Ne politikada, ne de hayatta… Ama kanıt olmadan en kötüsüne inanmazsın. Bilmeden yargılamak için acele edemezsin gerçekleri; doğru mu, yoksa onlar zaten var mı? Hayır, sen, sen… Bundan daha zekisin” ifadelerini kullandı.