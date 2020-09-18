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Cinsel saldırıyla suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay ifade verdi

18 Eylül 2020 16:34

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç., S.T. isimli kadına cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine ifadeye çağrıldı. Savcılıktaki ifade işlemi sonrası Atabay ve meclis üyeleri, serbest kaldı.

Kendisinden iş isteyen S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. ve Atabay, ifadeye çağrıldı. 

S.T.'nin şikâyetçi olmasının üzerinden 5 gün geçerken, Atabay ve iki meclis üyesi, sabah saatlerinde Didim Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili ifade verdi.

Hem Atabay'ın hem de iki meclis üyesinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri, bu durumun kendilerine yönelik bir kumpas olduğunu söylediği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat adliyede kalan Atabay ve beraberindekiler, savcılıktaki ifade verme işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

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