TBMM’ye getirilen yeni yargı paketiyle, cinsel saldırıya uğrayan çocuktan adli tıp raporu istenemeyecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını belirterek, “Bu suçun temel şeklinin cezası artırılıyor. Böylelikle mağdurların özellikle çocukların defalarca örselenmesi önlenmektedir. Beden ve ruh sağlığının bozulması yasa tarafından peşinen kabul edilmektedir. Böyle saldırıya uğrayanın beden sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı bilirkişi incelemesine gidilmeyecek” dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nda görüşülen yeni yargı paketi dün TBMM’ye sevk edildi.

Taslağın içeriğiyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilk olarak cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi. Bozdağ, sarkıntılık gibi basit cinsel fiiller ile daha ağır fiiller için verilen cezalar arasında makul bir denge kurulduğunu, cezaların artırıldığını ifade etti.

Star gazetesinde yer alan habere göre, beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını belirten Bozdağ, “Bu suçun temel şeklinin cezası artırılıyor. Böylelikle mağdurların özellikle çocukların defalarca örselenmesi önlenmektedir. Beden ve ruh sağlığının bozulması yasa tarafından peşinen kabul edilmektedir. Böyle saldırıya uğrayanın beden sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı bilirkişi incelemesine gidilmeyecek” dedi.

'En hafif sarkıntılığa 4 yıl'

Bozdağ, cinsel dokunulmazlığa karşı suçların sarkıntılık halinde yetişkinlere karşı işlenmesi durumunda cezanın 2 yıldan 7 yıla, çocuğa karşı işlenmesi durumunda 4 yıldan 8 yıla çıkarıldığını bildirdi. Bozdağ, suçun yoğun hareketlerle yetişkine karşı işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla, çocuğa karşı işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla çıkarıldığını belirtti. Bozdağ, suçun organ veya sair cisim sokma suretiyle yetişkine karşı işlenmesi halinde 12 yıldan 20 yıla, çocuğa karşı işlenmesi halinde 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

Ensest ilişkiye 15 yıl

Adalet Bakanı Bozdağ, suçu işleyenin vasi, kamu görevlisi, koruyucu aile, üvey anne-baba-evlat, evlatlık ilişkisi olması durumunda cezanın yarı oranında artırıldığını belirtti. Bozdağ, cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş çocukların cinsel ilişkiye girmesi halinde verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadarken, 2 yıldan 5 yıla çıkarıldığını belirten Bozdağ, ensest ilişkinin cezasının da 6 yıldan 15 yıla kadar olacağını söyledi.

Hadım etme cezası yok

Yargı paketinde yer alan düzenlemeye göre, cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar, tıbbi tedavi, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmamak veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmamak, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmemek tedbirlerinden bir veya birkaçına tabi tutulacak. Cinsel suç işleyenlere tıbbi müdahalenin “hadım etme” anlamına gelmediğini belirten Bozdağ, “Tıbbi müdahale hadım değil yanlış anlamayın. Hadım diye bir ceza yok. Ancak eğer cinsel saldırıda bulunan kişiler bir hastalık nedeniyle bu saldırılarda bulunuyorsa bunun tıbbi tedavisi yoluna gidilebilecektir. Bunun kararını mahkeme verecektir” dedi.

Aileler: Adalet yerini bulacak

Katledilen Gizem’in babası Mustafa Akdeniz, yasa tasarısını “Gizemim yandı ama başka çocuklar yanmayacak. O cani hücrede kalıyor. Bundan sonra böyle caniler suçlarının karşılığını tam olarak alacaklar. Adalet yerini bulacak” dedi. Hunhar bir cinayete kurban giden İbriham’in annesi Mürüvet Aktaş, “Bu yeterli değil, idam olmalıydı” diye konuştu.

Sulh ceza hakimi uygulaması geliyor

Adalet Bakanı Bozdağ, sulh ceza mahkemelerinin kaldırılacağını, sulh ceza hakimliklerinin kurulacağını belirterek, “Sulh ceza hakimlikleri soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gerekli koruma tedbirlerine ilişkin kararları verecek. Yargılama faaliyeti yapmayacak. Yargılamaya ilişkin görevleri asliye ceza mahkemelerine devredilecek” dedi.

Çocukların öldürülmesi üzerine, toplumda çok büyük infial uyandığını artık herkesin bu konudaki cezaların artırılmasını talep ettiğini belirten Bozdağ, “Bizim hukukumuzda çocukların öldürülmesi hali nitelikli öldürmeye giriyor. Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir, en ağır cezadır, bundan daha ağır ceza yoktur. Ancak cezanın infazı adi suçların infazı gibi üçte 2 yattıktan sonra şartlı salıvermeden yararlanıyorlardı. Şimdi mükerrirlere özgü infaz usulünü getiriyoruz. Bu suçları işleyenler terörle ilgili infazdan daha ağır infaza tabi olacaktır. Ağırlaştırılmış müebbet alanlar 30 yıl hapis yatıyordu, şimdi 39 yıl olacak. Müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl hapis yatıyordu, şimdi 33 yıl olacak. Cezalar ağırlaştırılmış hapiste 9 yıl artmaktadır” dedi.

Hükmün ertelenmesi 1 kez uygulanabilecek

Adalet Bakanı Bozdağ, ayrıca, yeni düzenlemeye göre, asliye ticaret mahkemelerinin yeniden heyetli mahkemeye dönüştürüldüğünü, 250 bin lira altındaki davalarda heyetten bir hakimin de karar verebileceğini bildirdi. Yeni yargı paketinde, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurları yeniden düzenlenirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aynı kişi hakkında bir kez verilebilecek. Bozdağ, ivedi yargılama usulünün Danıştay Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıda yer aldığını ancak tasarı yasalaşmadığı için komis-yonda bekleyen maddenin buraya taşındığını söyledi.

Uyuşturucu kullanana 2 yıl hapis

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekenlerin cezası 1 yıldan 7 yıla kadar hapisken, bu ceza 5 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Yargılamayı da asliye ceza mahkemesi yerine ağır ceza mahkemesi yapacak. Bozdağ, kişinin kendi kullanımı için ekim yapılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini söyledi.

Çocuğa uyuşturucu satana 15 yıl

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal suçunun cezasının 10 yıldan 20 yıla iken 20 yıldan 30 yıla çıkarıldığını aktaran Bozdağ, satma suçu için ise 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü kaydetti. Bozdağ, “Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin çocuğa verilmesi veya satılması durumunda hapis cezası 15 yıldan az olmayacaktır” dedi.

Uyuşturucu suçunun 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda cezanın yarı oranında, örgüt halinde işlenmesi durumunda 1 kat artırılacak. Bozdağ, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçuna 5 yıldan 10 yıla, uyuşturucu kullanma suçuna 2 yıldan 5 yıla hapis cezası öngörüldüğünü anlatarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında defalarca denetimli serbestlik kararı verilmesinin de önüne geçileceğini kaydetti.

Bekir Bozdağ, nitelikli hırsızlığın cezalarının yaklaşık olarak yarı oranında artırıldığını, konutta hırsızlığın cezasının 5 yıldan 10 yıla olarak düzenlendiğini aktardı. Bozdağ, kapkaç dahil nitelikli hırsızlığın 2. fıkrasında yer alan diğer hallerde 3 yıldan 7 yıla kadar verilen hapis cezasının 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını, gece vakti yapılan hırsızlığın cezasının da yarı oranında artırılacağını söyledi. Bozdağ, hırsızlık sonucu haberleşme, enerji, demiryolu veya havayoluna hizmetleri aksarsa, ceza iki katına kadar artırılacak.

Yargıtay Kanunu’nda yapılacak değişiklikler şöyle olacak:

- Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu’nun üye sayısı 8’den 12’ye çıkarılacak.

- Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için 5 yıllık Yargıtay üyeliği şartı getiriliyor.

- Yargıtay 1. Başkanı seçilebilmek için 4 yıllık süre 10 yıla, Yargıtay Başsavcısı seçilebilmek için gereken 4 yıllık süre 5 yıla, Yargıtay Başkanvekili ve Başsavcıvekili seçilebilmek için gereken 3 yıllık süre 5 yıla çıkarılıyor.

- Başsavcı adayı belirlenmesi için her üye tek adaya oy verebilecek.