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Cinsel saldırıya uğradığını öne sürüp, balkondan yardım istedi

ADANA, (DHA)- ADANA'da, bir taksici tarafından alıkonulup, cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, çıktığı balkondan yardım isteyen İlkay Ç

12 Mayıs 2018 14:46

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, bir taksici tarafından alıkonulup, cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, çıktığı balkondan yardım isteyen İlkay Ç.\'yi (33), itfaiye kurtardı. Olayla ilgili evdeki taksi şoförü gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerine Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2\'nci katındaki balkona kendisini kilitledi. Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.\'yi yangın merdiveni ile indirdi.
Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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