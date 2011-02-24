-CİNSEL SALDIRIYA 6 YIL 10 AY HAPİS ANTALYA (A.A) - 24.02.2011 - Antalya'da geçen ay evine geldiği yakın arkadaşı kadını darbederek cinsel saldırıya teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'nın Altındağ Mahallesi'nde, 6 Ocakta, yalnız yaşayan ve yakın arkadaşı olan D.A. (38) adlı kadınla telefonla konuştuktan sonra sohbet etmek amacıyla evine giden, kadına birlikte olmayı teklif ettiğinde ret cevabı alması nedeniyle kadını darbettiği ve cinsel saldırıya teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Volkan Şimşir (27) hakkında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada karar verildi. D.A, ifadesinde, sanık Volkan Şimşir'in arkadaşı olduğunu, olay gecesi kendisini aradığında moralini bozuk olduğunu söylediğinde kız arkadaşı ile geleceğini söylediğini ancak evine geldiğinde kız arkadaşının bulunmadığını belirterek, bir süre sohbet ettikten sonra uğurlamaya çalıştığı sırada Şimşir'in kendisine saldırdığını ve birlikte olmayı teklif ettiğini öne sürdü. Teklifini reddetmesi üzerine sanığın kendisini darbettiğini ve kıyafetlerini zorla çıkardığını ifade eden D.A, bu sırada fırsat bularak balkona çıktığını ve yardım istediğini, sanığın kendisini zorla içeri alarak eylemini sürdürmeye çalıştığını söyledi. Cinsel saldırıya teşebbüs ettiği sırada polislerin çilingirle kapıyı açtırarak kendisini kurtardıklarını söyleyen kadın, sanık hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, polisin kadını kurtarmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili Bahçelievler Polis Merkezi'ndeki görevlileri de tanık olarak dinledi. Olay gecesi görev yapan komiser yardımcısı ile polis memurları, evinin balkonundan bağırarak yardım isteyen bir kadınla ilgili kendilerine ulaşan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini, kapının çalmalarına rağmen açılmadığını, nöbetçi savcının izniyle çilingirle eve girdiklerini belirtti. Polisler, eve girdiklerinde sanık Volkan Şimşir'in, cinsel saldırıya teşebbüs eylemini tespit ettiklerini, kurtarılan mağdur D.A'nın da darp nedeniyle vücudunda hafif yaraların belirlendiğini bildirdi. Sanık Volkan Şimşir ise savunmasında suçlamaları reddederek, arkadaşı D.A'nın isteği üzerine cinsel birliktelik yaşamaya başladıklarını ancak D.A'nin kısa süre sonra bağırarak yardım istediğini iddia etti. Sanık avukatı Rıdvan Yıldız da sanık Volkan Şimşir'i evine davet eden D.A'nın, maddi menfaat elde etme amacıyla bu yönde bir iddiayı dile getirmiş olabileceğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, savunmaların dinlenilmesinin ardından, 1,5 ay süren yargılama sonucu verdiği kararda, sanık Volkan Şimşir'i D.A'ya yönelik eylemleri nedeniyle ''zorla cinsel saldırıya teşebbüs'' suçundan 4 yıl 4 ay, ''hürriyetten yoksun kılma'' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.