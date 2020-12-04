Cinsel saldırı suçundan tutuklanan CHP'li yönetici hakkında 24 yıla kadar hapis istendi

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan CHP Maltepe ilçe yönetim kurulu üyesi Umut K. hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul’da CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. hakkında, bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede, U.K.’ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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