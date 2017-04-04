'Cinsel saldırı' suçlusu Aydın Çoban Kanada'ya iade edilecek

Hollanda Yargıtayı, internette çıplak görüntülerini kaydettiği 15 yaşındaki Amanda Todd'un, tehdit ve şantajla intihar etmesine neden olmakla suçlanan Aydın Çoban'ın Kanada'ya iadesine karar verdi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nın onayının ardından 39 yaşındaki Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Çoban, Kanada adaletine teslim edilecek.

Hollanda'da internet üzerinde çıplak görüntülerini kaydettiği küçük yaştaki 34 kıza "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan Çoban, geçen ay 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda makamları, ülkedeki yargılama sürecinin tamamlanmasından sonra Aydın Çoban'ın Kanada'ya iade edilebileceğini açıklamıştı.

Ancak geçen ayki duruşma sırasında Çoban'ın avukatı, iade kararına itiraz edeceklerini söylemişti.

Bu talebi Yargıtay tarafından reddedilen Çoban, yargılama sonrası cezasını çekmek üzere yeniden Hollanda'ya gönderilmesi koşuluyla iade edilecek.

Hollanda'nın Tilburg kentine bağlı Oisterwijk kasabasında yaşayan Aydın Çoban, 2012 yılında Kanadalı ortaokul öğrencisi Amanda Todd'un intiharı üzerine gözaltına alınmıştı.

Polisin elde ettiği bilgilere göre, Çoban internet üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki Amanda'ya, kendisinin de aynı yaşta olduğunu söyledi.

Web kamerası aracılığıyla genç kızın çıplak görüntülerini kaydeden Aydın Çoban, Amanda Todd'a tehdit ve şantajda bulundu.

Genç kız, Çoban'ın "çıplak görüntülerini yayma" tehdidi üzerine, Youtube üzerinden paylaştığı 10 dakikalık bir video filmi aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısı 17,5 milyon kişi tarafından izlenen Amanda Todd, bundan 5 hafta sonra yaşamına son verdi.

Kanada ve ABD polisinin ortak çalışması sonucu Aydın Çoban, Todd'u tehdit ederek ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Hollanda'nın Oisterwijk kentinde gözaltına alındı.

Çoban'ın, Amanda Todd dışında ABD ve Hollanda'da onlarca genç kızın çıplak görüntülerini kaydettiği belirlendi.