T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Cinsel saldırı' suçlusu Aydın Çoban Kanada'ya iade edilecek

Hollanda, internette 15 yaşındaki Amanda Todd'un çıplak görüntülerini kaydederek, tehdit ve şantajla kızın intihar etmesine neden olmakla suçlanan Türkiye kökenli Aydın Çoban'ın Kanada'ya iadesine karar verdi.

04 Nisan 2017 18:34

Hollanda Yargıtayı, internette çıplak görüntülerini kaydettiği 15 yaşındaki Amanda Todd'un, tehdit ve şantajla intihar etmesine neden olmakla suçlanan Aydın Çoban'ın Kanada'ya iadesine karar verdi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nın onayının ardından 39 yaşındaki Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Çoban, Kanada adaletine teslim edilecek.

Hollanda'da internet üzerinde çıplak görüntülerini kaydettiği küçük yaştaki 34 kıza "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan Çoban, geçen ay 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda makamları, ülkedeki yargılama sürecinin tamamlanmasından sonra Aydın Çoban'ın Kanada'ya iade edilebileceğini açıklamıştı.

Ancak geçen ayki duruşma sırasında Çoban'ın avukatı, iade kararına itiraz edeceklerini söylemişti.

Bu talebi Yargıtay tarafından reddedilen Çoban, yargılama sonrası cezasını çekmek üzere yeniden Hollanda'ya gönderilmesi koşuluyla iade edilecek.

Hollanda'nın Tilburg kentine bağlı Oisterwijk kasabasında yaşayan Aydın Çoban, 2012 yılında Kanadalı ortaokul öğrencisi Amanda Todd'un intiharı üzerine gözaltına alınmıştı.

Polisin elde ettiği bilgilere göre, Çoban internet üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki Amanda'ya, kendisinin de aynı yaşta olduğunu söyledi.

Web kamerası aracılığıyla genç kızın çıplak görüntülerini kaydeden Aydın Çoban, Amanda Todd'a tehdit ve şantajda bulundu.

Genç kız, Çoban'ın "çıplak görüntülerini yayma" tehdidi üzerine, Youtube üzerinden paylaştığı 10 dakikalık bir video filmi aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısı 17,5 milyon kişi tarafından izlenen Amanda Todd, bundan 5 hafta sonra yaşamına son verdi.

Kanada ve ABD polisinin ortak çalışması sonucu Aydın Çoban, Todd'u tehdit ederek ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Hollanda'nın Oisterwijk kentinde gözaltına alındı.

Çoban'ın, Amanda Todd dışında ABD ve Hollanda'da onlarca genç kızın çıplak görüntülerini kaydettiği belirlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HollandaAmanda ToddTürkiyeAydınKanadaYargıtayıGüvenlikAdalet BakanlığıYargıtayTilburgOisterwijkKanadalıAmandaYoutubeABDToddHollanda Oisterwijk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24