Cinsel saldırı soruşturmasında 'promil raporu': "Kendisini savunamazdı"

Ankara'ya Erasmus programıyla gelip eğitim gören İspanyol öğrenci barda tanıştığı kişiler tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Şüpheliler, 'rızası vardı' savunmasının ardından serbest bırakıldı ve takipsizlik kararı verildi. İspanyol öğrencinin avukatının takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından soruşturma yeniden başladı. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda İspanyol öğrencinin kanında bulunan alkol düzeyi itibariyle kendisini savunamayacağı yönünde mütalaa verildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Adli Tıp Kurumu’nun 9 Aralık tarihli raporu soruşturma dosyasına konuldu. Raporda, A.G.R.’nin 5 Mayıs 2019 saat 13.26’da alınan kan numunesinde 0,33 promoli etanol saptandığı belirtilerek, şöyle denildi: “Olay ile kan alımı sırasında yaklaşık 566 dakika fark bulunmaktadır. Metabolizma sonucu kandaki alkol düzeyinin bir saatte 0,12-0,18 promil, ortalama 0,15 promil azaldığı tıbben bilinmektedir. Olaydan 566 dakika sonra alınan kanda yapılan analizde 0,33 promil saptanan alkol düzeyinin olay anında 1,46-2,02 promil ve ortalama olarak 1,74 promil olduğu kabulü gerekir.

"Kendisini savunamazdı"

Kişinin cinsiyeti ve olay tarihindeki yaşı dikkate alındığından; 1,74 promil düzeyindeki alkolün orta ileri derecede sarhoşluğa, denge ve koordinasyon bozukluğuna, sosyal iletişimde artışa, algılamaya ve muhakeme bozukluğuna neden olacaktır. A.G.R.’nin olay tarihi olan 5 Mayıs 2019 günü saat 04.00’deki hesaplanan alkol düzeyi itibariyle, kendisine yönelen nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karşı ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacağı oybirliği ile mütalaa olunur.”

Olayla ilgili iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ve yargılamanın başlayacağı kaydedildi.