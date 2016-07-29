Cinsel saldırı mağdurları için özel doğum kliniği açıldı

İngiltere'de ilk kez cinsel saldırı ve tecavüz mağduru kadınlar için özel bir doğum kliniği açıldı.

Klinikte cinsel saldırıya maruz kalmış kadınlara özel eğitimli ebeler, psikologlar ve çocuk doktorları destek verecek.

Uygulama başarılı olursa Britanya'nın diğer bölgelerindeki hastanelerde de bu tür klinikler açılacak.

Uzman ebe Inderjeet Kaur, özel desteğin çok önemli olduğunu çünkü doğumun kadının uğradığı saldırının korkutucu anılarına dönüşünü tetikleyebileceğini söylüyor.

Son istatistikler İngiltere ile Galler'de 16 ile 59 yaş arasındaki her 5 kadından birinin bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını gösteriyor.

Tecavüz mağdurları için özel doğum kliniği projesinin tasarlanmasına, cinsel saldırıya uğramış kadınlar da katkı sağladılar, danışmanlık yaptılar.

BBC'nin görüştüğü ve kimliğinin gizli tutulması için Melanie adıyla anacağımız 37 yaşındaki bir mağdur bunlardan biri.

"Doğum için beklediğim sırada birden halusinasyon görmeye başladım. Bana saldıran adamın doğum odasında olduğunu hayal ediyordum. Doğumu izleyen eşime anlatmaya çalıştım ama ne yapacağını bilmiyordu. Odada başka kimse de yoktu" diyor.

Melanie gördüğü halusinasyonun dehşetiyle çığlıklar atmaya başlamış. Doğumda mutlaka bu konuda deneyimli sağlık personeli olması gerektiğini söylüyor.

Açılan ilk klinik Londra'daki Royal London Hastanesi'nin içinde fakat tecavüz mağduru kadınlar başvurdukları andan itibaren farklı bir doğum öncesi bakıma alınacak.

Özel eğitimli sağlık personeli kadınlarla daha çok vakit geçirecek, kadınlara doğumu yapacakları odanın düzeniyle ilgili daha çok söz hakkı ve tıbbi bakımlarıyla ilgili hukuki destek de sağlanacak.

Normal olarak tüm hamile kadınlara sağlanan doğum öncesi eğitimler ve danışmanlık hizmetleri, cinsel şiddete uğramış kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak değiştirilecek ve kadınlara doğum sonrası özel jinekolojik kontrol ve psikolojik destek olanakları da sunulacak.

'Tecavüzcünün sözlerinin tekrarı'

"Bedenimi Geri Alıyorum" projesinin kurucularından Pavan Amara, doğumları sırasında travma yaşayan çok sayıda kadınla konuşmuş.

Örneğin bu kadınlardan biri, bir sağlık çalışanının kendisine doğum sırasında "Rahat olursan, daha çabuk bitecek" dediğini anlatmış.

Sağlıkçı aslında farkında olmadan kadına, kendisine tecavüz eden adamın söylediği cümleyi tekrarlıyormuş.

Amara, "Bu tür çok küçük şeyler, travmatik bir deneyim geçirmiş olan kadının psikolojik durumu üzerinde dev etkiler yaratıyor" diyor.

Kadınlar bu özel kliniğe e-posta ile doğrudan kendileri başvurabilecek ve randevu alabilecekler.

Amara, "Kendilerine ne olduğunu anlatmaları gerekmiyor. Sadece isterlerse anlatacaklar. Kendilerine neyin iyi geleceğini düşünüyorlarsa o şekilde davranacaklar. Onlara hemen randevu vereceğiz" diyor.

Amara da daha çocuk yaşta iken tecavüze uğramış bir kadın.

Gönüllü olarak başka kadınlara yardımcı olabilmek için desteklediği bu proje için, geçmişine ait bu bilgiyi de paylaşmaya karar vermiş.

Geçen yıldan bu yana kuruluş çalışmaları süren kliniğin bir benzerinin İskoçya'da Glasgow kentinde de açılması düşünülüyor.