Cinsel saldırı ile suçlanmıştı; Senato Adalet Komisyonu, Trump'ın adayı Brett Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliğini onayladı

Senato Adalet Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh'nun üyeliğini onayladı.

Üç kadına cinsel saldırı iddialarıyla gündeme gelen Kavanaugh'nun adaylığı tartışma konusu olmuştu. Kavanugh ise "Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyerek suçlamaları reddediyordu.

Bu iddiaların gündemde olduğu sırada Senato Adalet Komisyonu Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliğini onayladı. Senato Adalet Komisyonu'nda 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye var.

Seçimde tavrı en çok merak edilen komisyon üyesi olan Cumhuriyetçi Senator Jeff Flake ise bugünkü oturumda Kavanaugh'ın adaylığına onay vereceğini açıklamıştı.

Son karar Senato Genel Kurulu'nun

Kavanaugh için son olarak Senato Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. 100 üyeli Senato'da Kavanaugh lehine 51 oy gelmesi durumunda yargıç, Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesinden biri olacak. Ölmediği ya da emekli olmadığı takdirde ömür boyu görevde kalacak.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 51 üyesi var. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Genel Kurul'daki oylamanın en erken Salı günü yapılabileceğini söylemişti.