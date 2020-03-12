Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nden Koronavirüs uyarısı: Risk varsa 14 gün öpüşmeyin, sevişmeyin, seks yapmayın

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Psikiyatrist Cem Keçe, "Cinsel yaşamda da 14 gün kuralına uyulması gereklidir. Risk varsa 14 gün öpüşmeyin sevişmeyin ve seks yapmayın" uyarısında bulundu.

Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda CİSED Başkanı Psikiyatrist Cem Keçe bazı uyarılarda bulundu.

'14 gün kuralı'nın cinsel hayatta da geçerli olduğunu belirten Keçe, salgın karşısında bilinçli olmanın en etkili korunma yöntemi olacağını söyledi.

Hürriyet'in aktardığına göre Keçe, şunları söyledi:

"Koronavirüs'ün bulaşma yolu, solunum damlacıkları veya temastır. Bu nedenle cinsel yaşamda da 14 gün kuralına uyulması gereklidir. Risk varsa 14 gün öpüşmeyin sevişmeyin ve seks yapmayın!

Koronavirüs doğrudan cinsel ilişki yoluyla bulaşmıyor ancak cinsel ilişki sırasındaki yakın temas hastalığın bulaşma riskini arttırdığı için Koronavirüs'ün yaygın olduğu yabancı ülkelerden gelen, Koronavirüs'ü taşıyanlarla temas eden veya virüs taşıyor olma olasılığı olan kişilerin 14 gün boyunca herhangi bir cinsel temastan kaçınması gereklidir.

Koronavirüs'le ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dışındaki söylentiler dikkate alınmamalıdır. Hastalıkla panik yaratarak değil, önlem alarak mücadele edebiliriz."

TIKLAYIN - Koronavirüs salgını sırasında seks yapmak güvenli mi?

Yazının tamamı için tıklayın.