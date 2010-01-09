Cinsel organını boruya sıkıştırdı

T24 - İngiltere’de cinsel organı çelik boruya sıkışan bir adama itfaiye müdahale etti.



Southampton şehrinde gerçekleşen olayda 40 yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, cinsel organı paslanmaz çelikten bir boruya sıkışmış halde bulundu.



Adama ilk müdahaleyi Southampton Hastanesi görevlileri yaptı. Adamın cinsel organını borudan çıkarmayı başaramayan hastane görevlileri çareyi Hampshire yangın ve kurtarma ekiplerini çağırmakta buldu.



Yaklaşık 30 dakika süren “hassas” bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen görevliler, boruyu özel bir aletle keserek adamı kurtardılar.



Bu ilginç olay her ne kadar bir cinsel fantezi sonucu gerçekleştiği izlenimi verse de, ismi açıklanmayan adam penisinin boruya nasıl sıkıştığı konusunda yetkililere herhangi bir açıklama yapmadı.

