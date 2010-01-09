T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cinsel organını boruya sıkıştırdı

İngiltere’de cinsel organı çelik boruya sıkışan bir adama itfaiye müdahale etti.

09 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiltere’de cinsel organı çelik boruya sıkışan bir adama itfaiye müdahale etti.

Southampton şehrinde gerçekleşen olayda 40 yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, cinsel organı paslanmaz çelikten bir boruya sıkışmış halde bulundu.     
 
Adama ilk müdahaleyi Southampton Hastanesi görevlileri yaptı. Adamın cinsel organını borudan çıkarmayı başaramayan hastane görevlileri çareyi Hampshire yangın ve kurtarma ekiplerini çağırmakta buldu.
 
Yaklaşık 30 dakika süren “hassas” bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen görevliler, boruyu özel bir aletle keserek adamı kurtardılar.
 
Bu ilginç olay her ne kadar bir cinsel fantezi sonucu gerçekleştiği izlenimi verse de, ismi açıklanmayan adam penisinin boruya nasıl sıkıştığı konusunda yetkililere herhangi bir açıklama yapmadı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24