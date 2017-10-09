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Cinsel organında uyuşturucu ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN Ferit Melen Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine aramadan geçirdiği kadının cinsel organına gizlediği iki kapsülde, 11

09 Ekim 2017 16:53

VAN, (DHA)- VAN Ferit Melen Havalimanı\'nda polisin şüphe üzerine aramadan geçirdiği kadının cinsel organına gizlediği iki kapsülde, 11.20 gram toz esrar, 10.18 gram metamfetamin ele geçirildi. İran vatandaşı bir kişinin ayakkabısını tabanında ise 1 kilo 511 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü, Ferit Melen Havalimanı\'nda biri İran uyruklu 2 kişinin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili açıklama yaptı. Van\'dan İstanbul\'a gitmek üzere havalimanına gelen Ö.Y. isimli kadın X-Ray cihazında geçerken durumundan şüphelenilmesi üzerine üst aramasından geçirildi. Kadının üst aramasında genital bölgesine gizlediği iki kapsülden birinde 11.20 gram toz esrar, diğerinde ise 10.18 gram metamfetamin ele geçirildi. 
Van\'dan Antalya\'ya giden ve yine X-Ray cihazında geçen İran uyruklu A.A. da süphe üzerine üst aramasından geçirildi. İran uyruklu A.A.\'nın yapılan üst aramasında ise ayakkabısının tabanına gizlenmiş 1 Kilo 511 gram Afyon sakızı ele geçirildi. 
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Ö.Y. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılrken, İran uyruklu  A.A. ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek\' suçundan tutuklandı.

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