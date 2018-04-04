Cinsel istismarla suçlanan öğretmen nasıl müdür yardımcısı oldu?

Kocaeli'de Karamürsel Ereğli Güzelkıyı Ortaokulunda, öğrencilerine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmen okula müdür yardımcısı olarak döndü. Öğrenciler, uzman psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde okuldaki temizlik görevlisinin de istismarına uğradıklarını anlattı. Kimi veliler “Görevine geri döner. Çocuklarımızın notlarını düşürürler” diyerek yaşananlara ses çıkarmaktan korkarken, bir öğretmen ise “Biliyordum. Ama böyle konular ayıp olduğu için bir şey yapmadım” dedi.

Karamürsel Ereğli Güzelkıyı Ortaokulunda bir öğrenci, annesine Öğretmen D.Ö’nün ders esnasında öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Okul yönetimiyle görüşen anne “İlgileneceğiz” cevabı aldı. Görüşmeden sonra 20 gün ortada görünmeyen öğretmen, sonra okula müdür yardımcısı olarak döndü. Olayın örtbas edilmesini istemeyen veliler şikâyetçi oldu. Öğrenciler, uzman psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde okuldaki temizlik görevlisinin de istismarına uğradıklarını anlattı. Kimi veliler “Görevine geri döner. Çocuklarımızın notlarını düşürürler” diyerek yaşananlara ses çıkarmaktan korkarken, bir öğretmen ise “Biliyordum. Ama böyle konular ayıp olduğu için bir şey yapmadım” dedi.

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre okul yönetimi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Söz konusu haber aynen şöyle:

Öğretmenin öğrencileri tacizine yönelik iddia ilk kez iki ay önce gündeme geldi. 6. sınıf öğrencisi annesine, okulda öğretmenin kendisine ve birkaç arkadaşına dokunduğunu, bunu sık sık sık yaptığını ve artık öğretmenine yaklaşmak istemediklerini anlattı. Anne, ertesi gün okul idaresine başvurup, Müdür Vekili Z.D. ile görüştü ve “Durumla ilgileneceğim” cevabı aldı. Bu görüşmeden sonra, öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen 20 gün ortada görünmedi, okulda öğretmenin başka okula gönderildiğine dair bilgiler yayıldı. Ancak D.Ö. geçen hafta okula müdür yardımcısı olarak geri döndü.

"Elim üşümüştü, sırtında ısıttım"

Çocuğunun sınıf arkadaşlarıyla konuşurken anlattıkları üzerine, sınıfta fen bilimleri öğretmeninin öğrencilere rahatsızlık veren hareketlerde bulunduğunu öğrenen baba, diğer velilere ulaştı. Müdür vekiliyle durumu görüşmek isteyen veliler, vekilin o gün okulda olmadığını öğrenince sınıf öğretmeni ile görüştü. Burada öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen D.Ö’yü de gören velilerle D.Ö. arasında okul içinde tartışma çıktı. Veliler yaşanan olayı polise bildirerek şikayette bulundu. Bu esnada D.Ö. ile konuşan bir başka veli, D.Ö’nün “Elim üşümüştü, sırtında ısıttım, ne var bunda” dediğini söyledi.

"Temizlik görevlisi de taciz ediyor" iddiası

Şikâyette bulunan üç veli, savcı ile de görüştü. Savcının velilere, “Olayın üstüne gideceğim” dediği belirtilirken, velilerden alınan ifadelerin ertesi günü öğrenciler de uzman psikolog eşliğinde Derince’de ifade verdi. İfadelerde okulun temizlik görevlisinin de kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Tuvalete giden kız öğrencilerin arkasından içeri giren erkek temizlik görevlisinin “Adet mi oldunuz?” gibi sorularıyla karşılaşan öğrenciler, görevliye seslerini yükselttiklerinde tuvaletten hızlıca çıktığını anlattı.

"Ya çocuğumuzun notunu düşürürlerse!"

Evrensel'e yaşananları anlatan bir veli, okulun geçmiş yıllarda adının başarılarla anıldığını, yaşananlarla çok sarsıldıklarını anlattı. Son dönemde kimi şikayetlerin duyulduğunu ama ses çıkarmadıklarını ifade eden veli, bu yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek, “Yeter artık bıktık, çocuklarımızı aklımız onlarda kalmadan okula gönderemeyecek miyiz? Biz üç dört veliyiz ve biliyorum ki ses çıkarmayan veliler de var. Geçen bir tanesi, ‘Ne yapalım, ya çocuğumuzun notunu düşürürlerse’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bir şeyler var ve ses çıkarmaktan korkuyorlar” dedi.

3 velinin şikayeti ve çocukların uzman psikolog eşliğinde verdikleri ifade sonrası D.Ö. açığa alındı, tutuklandı. Yargılamanın tutuklu devam edeceği öğrenildi. Şikayetçi olan veliler, “Bu olayın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz” dediler.

"Duyduk ama ayıp olduğu için..."

Okulda görüştüğümüz velilerin büyük kısmı yaşananlara öfke duyuyorlarken, görüşüne başvurduğumuz bir veli ise “Bir şeyler duyduk ama öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Öğretmenimiz öyle bir şey yapmaz, ihtimal vermiyorum. Çünkü kendisi evli ve iki çocuğu var” dedi. Yaşananları duyup duymadığını sorduğumuz okulda görevli bir öğretmen ise, “Duymaz olur muyum, duydum tabii ama böyle konular ayıp olduğu için bir şey yapmadım” diye konuştu.

Okul yönetimi ise Evrensel'e, “Bu konuyla ilgili iddia varken, telefondan yanıt veremeyiz” cevabını verdi.

Okuldan, milli eğitimden, kaymakamdan cevap yok

Okul yönetiminden, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ve Karamürsel Kaymakamlığından hakkında istismar iddiası bulunan öğretmenin 20 gün boyunca nerede olduğunu ve okula nasıl müdür yardımcısı olarak dönebildiğini öğrenmeye çalıştık.

üdür Vekili Z.D. görüş verme yetkisinin olmadığını ileri sürerek, “Vekalet eden devlet memurları basına açıklama yapamazlar, böyle bir yetkim yok. Milli eğitim müdürlerimizden bilgi alabilirsiniz. Adı geçen öğretmen şu an görevde değil, açık olan davası gereği tutuklu yargılanıyor. Bunu da resmi bilgi olsun diye paylaşıyorum, yoksa bir açıklama yapamam” dedi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü telefonumuza çıkmazken, Kalem Müdürü bize, gerekli bilgileri Karamürsel Kaymakamlığından alabileceğimizi söyledi. Kaymakamlıktan ise bir süre telefonda bekletildikten sonra telefon numaramız alındı, bize dönüş yapılacağı söylendi. Haber yayımlandığı saate kadar dönüş yapan olmadı, sorularımız yanıtsız kaldı.

Eğitim Sen: Takipçisi olacağız

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, “Başta bu dava olmak üzere, çocuk istismarı ile ilgili davaların takipçisi olacağız” dedi. Çocukların birey olarak görülmediğinin altını çizen Turan, “Bu iddia çok korkunç. Eğitim Sen olarak tavrımız çok nettir. Yıllardır taciz, tecavüz ve çocuk istismarı vakalarının üzerinin kapatılmasına ve normalleştirilmek istenmesine izin vermedik, bu iddianın da peşini bırakmayacağız. Yaşananları ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen zihniyetin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Başta bu dava olmak üzere, çocuk istismarı ile ilgili davaların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

"İstismarlar bu örnekler nedeniyle açığa çıkmıyor"

Kocaleli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nden Gözde Meydan da olaya ilişkin şunları söyledi:

“Haberi öğrendiğimizde istismar iddiasında bulunan çocukların velileriyle görüştük, veliler okula müdürle görüşmeye gittiklerinde muhatap bulamıyorlar. Üstelik hakkında istismar iddiası olan müdür yardımcısı da odasında görevinin başında. Aynı okulda görev yapan bir öğretmene bu iddiaları sorduğumuzda “Duydum ama üzerine gitmedim böyle şeyler çok ayıp şeyler” şeklinde cevap verdi. Bu yaklaşım bu tür istismar iddialarının neden bu kadar zor açığa çıktığının da göstergesi. Biz kadın dayanışma derneği olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Okul gibi kamusal bir alanda her gün yüzlerce çocuğun gittiği bir yerde böyle bir iddianın araştırılmaması velilerin süreçle ilgili bilgilendirilmemesi çok büyük bir eksiklik.”