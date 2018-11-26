'Cinsel istismar'dan hüküm giyen eşleri için af istediler

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde aynı kaderi paylaşan Türkan Çota ve Burcu Yılmaz, küçük yaşlarda evlendirildikleri eşleri cinsel istismar suçundan hüküm giyince onlar için af çıkarılmasını istedi. Her ikisi de 3\'er çocuk sahibi olan Çota ve Yılmaz, küçük yaşta imam nikahıyla evlendirildikleri eşlerinin bu nedenle hapis cezası almalarının adaleti sağlamadığını, aksine kendileri ile çocuklarının mağdur edildiklerini savundu.

Uzunköprü ilçesinde yaşayan şuanda 24 yaşında olan Türkan Çota, 2007 yılında 13 yaşındayken imam nikahıyla o dönem 25 yaşında olan Aykut Çota ile evlendi. İlk çocuk doğduğunda hastane yönetiminin bildirmesi üzerine Aykut Çota hakkında eşine yönelik \'çocuğun cinsel istismarı\' iddiasıyla dava açıldı. Küçük yaşta evlenerek çocuk sahibi olan Çota çifti 2012 yılında resmi nikah yaptı. Bu süreçte 2 çocuğu daha olan Aykut ve Türkan çiftinin davası Yargıtay aşamasıyla birlikte yaklaşık 10 yıl sürdü. Dört ay önce Aykut Çota\'ya verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası onaylandı. Tutuklanan Aykut Çota, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

CUMHURBAŞKANI\'NDAN YARDIM İSTEDİ

Eşinin tutuklanmasının ardından üç çocuğuyla birlikte ortada kaldığını ifade eden Türkan Çota, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım isteyerek küçük yaşta evlendikleri için cezaevine konulan eşlerin serbest bırakılmasını istedi. Türkan Çota, \"Ben 13 yaşındayken evlendim ve eşime \'cinsel istismardan\' dava açıldı. Ben severek evlendim, bana hiç bir zaman kötü davranmadı. Yaklaşık 10 sene sürdü davamız ve sonunda 8 ay 4 aylık hapis cezası onaylandığı için tutuklandı. Dört aydır şimdi cezaevinde, bende 3 çocuğumla yalnız kaldım. Eşim başkasına cinsel istismarda bulunmadı, cinayette işlemedi. Sadece küçük yaşta bir cahillik ederek evlendik, çocuk sahibi olduk. Diğer cinsel istismar, tecavüz suçlarıyla ayrı tutulması gerekiyor. Bu konumda olan kocalara af getirilmesini istiyoruz. Böyle çocuklara mı bakacağım, para mı kazanacağım ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarım her gün babalarını soruyor, onlara artık cevap veremiyorum\" dedi.

\'14 YAŞINDA EVLENDİK, EŞİM 7 YIL CEZA ALDI\'

Edirne\'nin İpsala ilçesinde oturan Burcu Yılmaz (26) da eşi Umut Yılmaz (36) ile 14 yaşındayken evlendiğini ve 3 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Küçük yaşta yaptığı evlilik nedeniyle eşinin \'cinsel istismar\' davasından 7 yıl hapis cezası alarak tutuklandığını anlatan Yılmaz, \"Ben eşimle 15 yaşındayken evlendim. Eşimle 3 çocuğumuz oldu ve 2009 yılında da resmi nikah yaptık. Eşim Umut Yılmaz hakkında küçük yaşta evlendiğimiz için dava açıldı ve sonunda 7 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 4 ay önce cezası onaylanınca cezaevine konuldu. Ben eşimi çok seviyorum, bir gün olsun bana kötü söz bile söylemedi. Şu anda eşim cezaevinde, ben dışarıda ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Eşlerimize af getirilmesini istiyoruz. Bir suç işlemediler, sadece küçük yaşta evlilik yaptığımız için cezaevindeler\" şeklinde konuştu.

\'KOMŞULARIN YARDIMLARIYLA YAŞIYORLAR\'

Cezaevinde bulunan Umut Yılmaz\'ın kardeşi Özgen Yılmaz da sadece küçük yaşta evlilik yapanlara af istediklerini belirterek, \"Bizler çocuk tecavüzcülerine, katillere af istemiyoruz. Bunlar erken yaşta evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, sadece onlar için bir düzenleme istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istiyorum. Erken yaşta evliliği bizde onaylamıyoruz ama o tarihlerde bir cahillik yaptılar ama cezaları çok ağır oldu. 10 yıl sonra gelen cezalarda aileler yıkım içinde, adeta yaşam savaşı veriyor. Çocuklar babasız büyüyor. İki ailenin de evleri kira, komşularının yardımıyla hayatlarını sürdürüyorlar\" dedi.



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