Cinsel istismarda bulunduğu Ahmet Emre Yıldır'ın intiharına neden olan Vedat Tarhan'a 26 yıl hapis cezası

Ahmet Emre Yıldır'a sistematik istismarda bulunan Vedat Tarhan'ın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşması bugün görüldü. Tarhan''a 26 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl intihar eden Ahmet Emre Yıldır'a 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 69 yaşındaki Vedat Tarhan, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Ahmet Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, 15’inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan’ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Yıldır'ın, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

Ahmet Emre Yıldır'ın intiharından sonra gözaltına alınan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, geçen yıl 19 Ağustos’ta Çanakkale’de yakalanıp, tutuklandı. Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen duruşmada savcı, Tarhan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Bugün Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10’uncu duruşmaya tutuklu sanık Vedat Tarhan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ahmet Emre Yıldır'ın anne ve ablaları ile Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşma basına ve izleyicilere kapalı gerçekleşti. Vedat Tarhan, "Ben suçsuzum, Allah katında da içim rahat." diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, "çocuğun nitelikli istismarı" suçundan Vedat Tarhan’ı herhangi bir indirime gitmeden 26 yıl hapis cezası verdi.