Cinsel istismarcıya AYM tazminatı!

15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan hüküm giyen M.F., AYM’ye yaptığı başvuru sonucu makul sürede yargılanmadığı gerekçesiyle 9 bin lira tazminat kazandı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, 15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan hüküm giyen M.F. 7 yıllık yargılama sürecinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. AYM, bu süreyi, makul sürede yargılanma hakkının ihlali kabul ederek, 7bin 200 lirası tazminat, 2 bin lirası harç ve vekalet ücreti olmak üzere başvurucuya toplam 9 bin lira ödenmesine karar verdi. 15 yaşından küçükken istismara uğrayan, bu yaşında bir bebek sahibi olan mağdure, yargı sürecinin gecikmesi nedeniyle defalarca mağduriyet yaşarken, tazminatı alan istismarcı oldu.

Cinsel istismar olayı, anne ve babasının ayrılmasından sonra annesinin yanında yaşayan mağdurenin, açık isminin gizli tutulmasına karar verilen M.F. ile 2006’da tanışmasıyla başladı. M.F. ile birkaç kez görüşen mağdure, bir gece M.F.’nin çalıştığı kuaför dükkanına gitti. M.F., evden kaçtığını, gidecek yerinin olmadığını söyleyen mağdureyi, Bayrampaşa’da arkadaşı M.O. ile birlikte kaldığı eve götürdü. Mağdure bu evde üç gün kaldı. M.F., arkadaşı M.O. evde yokken mağdure ile birden fazla cinsel ilişkide bulundu. Daha sonra mağdure, M.F.’nin arkadaşı tarafından annesine teslim edildi. Mağdurenin annesinin şikâyeti üzerine M.F. yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

AYM’ye başvurdu kazandı

M.F. gerekçeli karar ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM 1. Bölümü, başvuruyu kısmen kabul etti. Kararda, verilen ilk derece hükmünde yeterli gerekçelerin bulunduğu, bu nedenle gerekçeli karar hakkının ihlalinin kabul edilemez olduğu belirtildi. AYM, makul sürede yargılanma hakkının ise ihlal edildiğine hükmetti, M.F.’ye net 7 bin 200 lira tazminat ile harç ve vekâlet ücretinden oluşan 2 bin lira olmak üzere toplam 9 bin 200 lira ödenmesine karar verdi.