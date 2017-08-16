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Cinsel istismara uğrayan kadın, zanlı ile evlendirildi

"Sanığın annesi şikayetten vazgeçersem beni oğluyla evlendireceğini söyledi"

16 Ağustos 2017 13:52

Diyarbakır'da, 2014 yılında 18 yaşında olan K.Ç., 21 yaşındaki M.N.E.'nin tecavüzüne uğradı. Bir süre sonra genç kıza internetten ulaşan şüphelinin arkadaşı V.B., "Ne yaşadığınızı biliyorum. Teklifimi kabul etmezsen ailene anlatırım" diyerek, K.Ç.'nin kendisiyle birlikte olmasını istedi. Tehditle işyerine çağırdığı mağdura şiddet uygulayıp, cinsel istismarda bulundu. Şikâyet üzerine iki şüpheli hakkında 36'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur K.Ç. “Sanığın annesi şikâyetten vazgeçersem beni oğluyla evlendireceğini söyledi. İstemiyordum ama ailemin zor durumda kalmaması için kabul ettim ve şikâyetten vazgeçtim. Resmi nikâh yapacaklarını söylediler ancak yapmadılar. 23 gün evli kaldıktan sonra da babamın evine gönderdiler. Düğünde çekilen fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunmak için böyle bir senaryo planlamışlar” dedi.
 

"Mahalle baskısı ve aile mağdur olmasın"


Mahkeme, kesin delil elde edilemediğinden sanıkların 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatlerine hükmetti. Mahkeme, bu suçun şikâyete bağlı olduğunu ve mağdurun şikâyetten vazgeçtiğini belirtti. Mahkemenin kadın hâkimi Ayşegül Özaltun Baba, beraat ve düşme kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde sanıkların kendilerini kurtarmaya yönelik ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten hâkim, tecavüzcüsü ile evlenen mağdurun mahalle baskısı ve ailesini daha fazla mağdur etmemek için evlenmeyi kabul ettiğini ve şikâyetten vazgeçtiğini kaydetti. 

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