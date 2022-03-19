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Cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında ölü bulundu

19 Mart 2022 23:30

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.’nın cinsel istismarına uğradığı belirtilen Nuray Demir, otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Demir’in boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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